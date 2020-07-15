В заповеднике на Камчатке рассказали о внезапной встрече с медведем

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали , как внезапно встретились с медведем.

"Путешествуя по диким природным местам Камчатки, надо всегда быть начеку — край ведь медвежий, — предупреждают эксперты. — Вроде бы ты только что был на лесной поляне в одиночестве, а через мгновение — в компании любопытного косолапого, который до этого спал или искал пропитание в высоких зарослях трав или кустарников".

В такой ситуации оказались сотрудники службы охраны заповедных территорий в хвойном лесу на Лазовском участке Кроноцкого заповедника. Медведь неожиданно поднялся и уставился на наблюдателей из-под ветвей лиственницы.

"Он посмотрел на нас и остался на том же месте, никакой реакции не проявил, а мы отправились дальше по маршруту", — рассказала Наталья Семенова, сотрудник службы охраны Кроноцкого заповедника.

В заказнике напомнили, что, отправляясь на природу, нужно взять с собой средства личной защиты от хищников: фальшфейеры или газовые баллоны, которыми можно отпугнуть зверя.