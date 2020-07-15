https://ria.ru/20200715/1574349815.html
В заповеднике на Камчатке рассказали о внезапной встрече с медведем
Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали, как внезапно встретились с медведем. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:15
2020-07-15T22:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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медведи, туризм, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали
, как внезапно встретились с медведем.
"Путешествуя по диким природным местам Камчатки, надо всегда быть начеку — край ведь медвежий, — предупреждают эксперты. — Вроде бы ты только что был на лесной поляне в одиночестве, а через мгновение — в компании любопытного косолапого, который до этого спал или искал пропитание в высоких зарослях трав или кустарников".
В такой ситуации оказались сотрудники службы охраны заповедных территорий в хвойном лесу на Лазовском участке Кроноцкого заповедника. Медведь неожиданно поднялся и уставился на наблюдателей из-под ветвей лиственницы.
"Он посмотрел на нас и остался на том же месте, никакой реакции не проявил, а мы отправились дальше по маршруту", — рассказала Наталья Семенова, сотрудник службы охраны Кроноцкого заповедника.
В заказнике напомнили, что, отправляясь на природу, нужно взять с собой средства личной защиты от хищников: фальшфейеры или газовые баллоны, которыми можно отпугнуть зверя.
Кроме того, нельзя держать открытыми продукты и оставлять после себя мусор – все это привлекает медведей, которые начинают воспринимать человека как источник пищи (обладателя вкусных сладостей, копченостей и других питательных продуктов, для добычи которых животным не нужно прилагать усилий).