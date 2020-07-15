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В заповеднике на Камчатке рассказали о внезапной встрече с медведем
Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали, как внезапно встретились с медведем. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:20
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РИА Новости
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353
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медведи, туризм, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край

В заповеднике на Камчатке рассказали о внезапной встрече с медведем

22:15 15.07.2020 (обновлено: 22:20 15.07.2020)
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© Фото : Instagram/Кроноцкий государственный заповедникМедведь в Кроноцком заповеднике
Медведь в Кроноцком заповеднике
© Фото : Instagram/Кроноцкий государственный заповедник
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали, как внезапно встретились с медведем.
"Путешествуя по диким природным местам Камчатки, надо всегда быть начеку — край ведь медвежий, — предупреждают эксперты. — Вроде бы ты только что был на лесной поляне в одиночестве, а через мгновение — в компании любопытного косолапого, который до этого спал или искал пропитание в высоких зарослях трав или кустарников".
В такой ситуации оказались сотрудники службы охраны заповедных территорий в хвойном лесу на Лазовском участке Кроноцкого заповедника. Медведь неожиданно поднялся и уставился на наблюдателей из-под ветвей лиственницы.
"Он посмотрел на нас и остался на том же месте, никакой реакции не проявил, а мы отправились дальше по маршруту", — рассказала Наталья Семенова, сотрудник службы охраны Кроноцкого заповедника.
В заказнике напомнили, что, отправляясь на природу, нужно взять с собой средства личной защиты от хищников: фальшфейеры или газовые баллоны, которыми можно отпугнуть зверя.
Кроме того, нельзя держать открытыми продукты и оставлять после себя мусор – все это привлекает медведей, которые начинают воспринимать человека как источник пищи (обладателя вкусных сладостей, копченостей и других питательных продуктов, для добычи которых животным не нужно прилагать усилий).
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ТуризммедведиТуризмНовости - ТуризмКроноцкий заповедникКамчатский край
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