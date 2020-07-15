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Бортпроводники рассказали о "секретном бункере" на борту самолета
Бортпроводники рассказали, зачем нужен "секретный бункер", спрятанный на борту самолетов, сообщает Express. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T02:49
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм

Бортпроводники рассказали о "секретном бункере" на борту самолета

02:49 15.07.2020
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© Depositphotos / nelyninellСтюардесса
Стюардесса
© Depositphotos / nelyninell
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бортпроводники рассказали, зачем нужен "секретный бункер", спрятанный на борту самолетов, сообщает Express.
Один из членов экипажа недавно описал зону отдыха экипажа на борту как "секретный бункер". Выступая на радио, стюардесса сообщила, "если полет длится больше девяти часов, мы отправляемся туда".
Ведущий был сбит с толку и попытался выяснить, где он находится: "Это спереди, сзади? Где бункер, который мы никогда не увидим?"
"Секретный бункер, в котором спят стюарды и стюардессы, находится либо над пассажирскими креслами, либо под ними", — объяснил другой бортпроводник.
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Так, например, зона отдыха расположена в "брюхе" самолета на A380, на Boeing 777 она есть над потолком первого класса, а на борту Boeing 787 — над эконом-классом.
"Бункер" состоит из двух кроватей, разделенных небольшой стеной, чтобы позволить членам экипажа побыть в некотором уединении. Как и пассажирские сиденья, кровати имеют ремни безопасности на случай турбулентности.
Обычно зона отдыха экипажа закрыта для пассажиров, а двери расположены незаметно, так что, даже проходя мимо, можно их не увидеть.
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