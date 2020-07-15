В США склоняются к силовому решению "китайской проблемы"

Откровенность и честность никогда не были сильными сторонами американской дипломатии, а уж после того, как Госдепом стал руководить Майк Помпео , который до этого руководил ЦРУ, стилистика вашингтонской дипломатической машины стала откровенно церэушной, причем в самом неприглядном смысле. Сам Помпео, описывая свою деятельность на прошлом месте работы, говорил буквально следующее: "Я был директором ЦРУ. Мы лгали, мы обманывали, мы крали".

Впрочем, нельзя не заметить: с таким подходом он действительно являлся идеальным кандидатом для того, чтобы возглавить американскую дипломатию. Но иногда даже Госдеп начинает разъяснять свои позиции в максимально откровенном формате, и это нельзя не приветствовать, ибо предельная ясность в международных отношениях безусловно лучше странной недосказанности и попыток спрятать имперские амбиции за глупыми предлогами вроде защиты прав человека или демократических ценностей.

Именно в этом ключе стоит читать официальное заявление Майка Помпео о том, что США, по сути, готовы вмешаться во все территориальные конфликты между Китаем и его соседями по Южно-Китайскому морю. Впервые на официальном уровне Вашингтон заявил, что он не признает китайские притязания на спорные морские территории и готов отстаивать свою позицию, исходя из следующей мотивации, четко указанной в коммюнике Госдепа США: "Мир не позволит Пекину рассматривать Южно-Китайское море как свою морскую империю. Америка поддерживает наших союзников и партнеров в Юго-Восточной Азии в защите их суверенных прав на морские (шельфовые. — Прим. ред.) ресурсы в соответствии с их правами и обязанностями по международному праву. Мы поддерживаем международное сообщество в деле защиты свободы морей и уважения суверенитета, а также отвергаем любые попытки навязать принцип права сильного в Южно-Китайском море или регионе в целом".

Список конфликтов, в которые готовы вмешаться США, впечатляет. Вашингтон отвергает претензии Китая на обладание эксклюзивной экономической зоной вокруг рифа Скарборо и островов Спратли, на которые претендуют Филиппины, чья позиция была поддержана международным арбитражем в 2016 году. Помимо этого, как подчеркивают РИА Новости, "США теперь отрицают претензии Пекина на воды, оспариваемые Вьетнамом, Малайзией и Индонезией".

Ирония, которую отказываются замечать американские дипломаты, заключается в том, что США требуют от Китая признать решение арбитража, проведенного в соответствии с конвенцией, которую сами США отказываются подписать, и, соответственно, сам Вашингтон такое решение никогда бы не выполнил. Впрочем, двойной стандарт — это любимый инструмент американской внешней политики.

На практике это ужесточение позиции Госдепа означает, что риск прямого военного столкновения между США и КНР в Южно-Китайском море вырос многократно. Вашингтон фактически обвинил Пекин в попытке построить "империю" и пообещал этого не допустить, вероятно, намекая на готовность отстаивать свои амбиции всеми доступными способами.

Американский новостной портал Axios указывает на ставку в этом конфликте: "Ежегодно через Южно-Китайское море транспортируются товары на сумму около пяти триллионов долларов".

Помимо этого, спорные территории обладают серьезными запасами углеводородов, контроль над которыми может снизить зависимость КНР от импорта энергоносителей, что не может нравиться США.

Вероятно, в качестве эдакой прелюдии к заявлениям Госдепа США на прошлой неделе устроили демонстрацию военной силы с участием сразу двух авианосцев прямо в Южно-Китайском море, что вызвало крайнее раздражение пекинской дипломатии. Associated Press сообщает, что "на прошлой неделе Китай гневно пожаловался на то, что США наращивают свои военные силы в Южно-Китайском море, проводя совместные учения с двумя группами авианосцев на стратегическом водном пути. Военно-морской флот США заявил , что авианосцы "Нимиц" и "Рональд Рейган" вместе с сопровождающими их судами и самолетами провели учения, "призванные максимизировать возможности противовоздушной обороны и расширить радиус действия дальних точных морских ударов с помощью самолетов морского базирования в быстро изменяющемся оперативном районе".

Если смотреть на ситуацию с точки зрения вашингтонских сторонников, то можно сказать, что они добились большого успеха, который смотрится особенно приятно на фоне провала попытки обвалить гонконгский доллар и финансовую систему Гонконга в отместку за принятие китайского закона о национальной безопасности и уголовное преследование проамериканских гонконгских сепаратистов.

Напомним, что сначала в агенство Bloomberg утекла информация о том, что США рассматривают возможность атаки на валютную систему Гонконга, что вызвало сильное волнение среди инвесторов, работающих в этом ведущем азиатском финансовом центре. Мы писали о том, что такие действия со стороны США будут чрезвычайно рискованными и очень опасными для самих США, и практика показала правильность этой оценки: 14 июля тот же Bloomberg сообщил о том, что "помощники (Трампа. — Прим. ред.) в Белом доме и Государственном департаменте <…> отказались от этой идеи после того, как сторонники этого подхода не смогли заручиться достаточной поддержкой, поскольку те, кто выступал против этого шага, были обеспокоены, что это будет трудноосуществимо и в конечном итоге может нанести вред США".

Возможно, авианосцы и агрессивные заявления Госдепа понадобились как раз из-за того, что Федрезерв и Минфин США оказались бесполезными или слишком рискованными инструментами воздействия на Китай. Если ориентироваться на исторический опыт, то в Вашингтоне вышеупомянутые "гневные жалобы" посольства КНР по поводу демонстрации американской военной мощи в Южно-Китайском море будут восприняты как сигнал к необходимости продолжения именно такого поведения. Следующий ход в плане эскалации любого из этих конфликтов напрашивается сам собой: Китай вполне могут поставить перед ситуацией, в которой одна или несколько стран, конфликтующих с ним по поводу прав на конкретные острова и эксклюзивные экономические зоны, дают разрешение США на строительство военной базы или любую другую форму перманентного военного присутствия на территории, которую Пекин официально объявил своей. В этом случае выбор будет невелик: или потерять лицо, или идти на прямое столкновение с США, или смириться с существованием законсервированного конфликта, который в любой момент может сдетонировать от одного нажатия кнопки в Вашингтоне.

Вполне вероятно, что китайские аналитики, которые, по информации агенства Рейтер, предупреждали руководство КНР о необходимости готовиться к сценарию военного конфликта с США, были правы.