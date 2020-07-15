Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200715/1574347541.html
Святая София — собор, мечеть или музей. Чем ценен этот памятник
В мире продолжают обсуждать указ президента Турции Реджепа Эрдогана о лишении собора Святой Софии музейного статуса, который действовал почти 90 лет. Уже 24... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:22
религия
новости - религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
турция
культура
музеи
юнеско
стамбул
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574182321_0:74:1620:985_1400x0_80_0_0_5ac2e07b2ffcda88bd983e574e340bb8.jpg
https://ria.ru/20200713/1574277554.html
https://ria.ru/20200710/1574192363.html
собор святой софии в турции
турция
стамбул
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574182321_0:74:1620:985_1400x0_80_0_0_5ac2e07b2ffcda88bd983e574e340bb8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574182321_146:0:1586:1080_1400x0_80_0_0_fa347f4a867cd95691f0b6144de0af8d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574182321_326:0:1406:1080_1400x0_80_0_0_08f1102d2f9b2233a34e3f15ede27109.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, турция, музеи, юнеско, стамбул, египет

Святая София — собор, мечеть или музей. Чем ценен этот памятник

08:00 15.07.2020 (обновлено: 13:22 15.07.2020)
4160
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В мире продолжают обсуждать указ президента Турции Реджепа Эрдогана о лишении собора Святой Софии музейного статуса, который действовал почти 90 лет. Уже 24 июля там планируется первое богослужение, но по законам ислама молиться в месте, где есть изображения людей, не разрешено. О том, что будет с уникальными фресками и мозаиками, какие сокровища находятся в соборе, и о легендах, связанных с ним, — в материале РИА Новости.

Начало начал

Символ "золотого века" Византии 55-метровый Софийский собор и пристроенные к нему османами башни-минареты известны во всем мире. Храм возвышается над Стамбулом с VI века.

"Император Юстиниан повелел построить собор, который должен был не только украсить город, но знаменовал бы собой силу и мощь империи, — рассказала РИА Новости Людмила Тарасенко, заведующая отделом древнерусской живописи Исторического музея. — Великие зодчие Исидор Милетский и Анфимий Тралльский возвели храм, равных которому по масштабу не было еще целое тысячелетие".

Современник строительства Прокопий Кесарийский писал, что очевидцам храм казался невероятным, а рассказы о нем за пределами Константинополя — совершенно неправдоподобными.
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкТуристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
Построенная в 537 году София стала "поистине величайшим архитектурным и инженерным сооружением". Материал для строительства везли со всей империи: лучший мрамор — из Африки, порфировые и малахитовые колонны — из Малой Азии и Египта, восемь яшмовых колонн доставили из храма Артемиды в Эфесе (одно из семи чудес света).
Внутри здание украшали серебром, слоновой костью. По одной из легенд, Юстиниан хотел покрыть золотом стены собора от пола до сводов. Великолепие отделки поражало простых людей: поговаривали, что в возведении собора участвовали небесные силы.
По преданию, войдя в построенный храм, Юстиниан воскликнул: "Соломон, я превзошел тебя!"
CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Hagia SophiaСобор Святой Софии (Айя-София)
Собор Святой Софии (Айя-София)
CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Hagia Sophia
Собор Святой Софии (Айя-София)

Новые правители

Почти тысячу лет храм был главной святыней христиан, а после завоевания Константинополя в 1453 году Мехмедом II на пятьсот лет стал мечетью. Чтобы отправлять мусульманскую службу, интерьер храма существенно изменили.

"Многие образцы византийского творчества либо уничтожили, либо заштукатурили. Установили михраб (алтарь) в юго-восточной части здания, рядом — минбар (кафедра)", — отмечает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Иван Фадеев.

© AFP 2020 / Ozan KoseСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© AFP 2020 / Ozan Kose
Собор Святой Софии в Стамбуле
Полы покрыли коврами, снаружи появились минареты, а в XVI веке к Софии пристроили грубые контрфорсы (вертикальная конструкция, выступающая часть стены).
Сохранилось предание, что когда турки ворвались в собор, там проходила Божественная литургия. Чтобы сохранить Святые дары, часть алтарной стены раскрылась и укрыла священника, который будет оставаться там, пока храм не вернут православным. Только после этого он должен выйти и завершить богослужение.
Мечетью собор оставался до 1934 года, когда по решению Кемаля Ататюрка, "архитектора новой Турции", стал музеем. Тогда начались планомерная реставрация и изучение этого памятника, который впоследствии стал одним из самых посещаемых в мире.
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
Собор Святой Софии в Стамбуле

Золотое наследие

Храм остается сокровищницей византийского искусства: под штукатуркой обнаружили мозаики времен Юстиниана и периода Македонской династии, эпохи расцвета искусства Византии.
С IX века сохранились изображения Богородицы с Младенцем на коленях в апсиде, архангела Гавриила справа от нее и святителей. Это была эпоха македонского ренессанса.
CC BY 3.0 / Haluk Comertel / Мозаика в соборе Святой Софии в Стамбуле
Мозаика в соборе Святой Софии в Стамбуле
CC BY 3.0 / Haluk Comertel /
Мозаика в соборе Святой Софии в Стамбуле
Богослов того времени Иоанн Дамаскин говорил: "Я видел человеческий лик Бога, и душа моя была спасена".
Когда освящалась мозаика с Богородицей и Младенцем, патриарх Фотий произнес проповедь. Он отметил талант мастеров и подчеркнул натуроподобие образов: "Они смотрят на нас словно во плоти, они полны жизни, их глаза и уста насыщены движением".
Другая знаменитая мозаика находится в притворе над порталом: коленопреклоненный Лев VI у ног Христа.
© Фото : Общественное достояние

Мозаика "Император Лев VI преклоняет колени перед Иисусом Христом" в соборе Святой Софии в Стамбуле

Мозаика Император Лев VI преклоняет колени перед Иисусом Христом в Соборе Святой Софии в Стамбуле
1 из 4

Мозаика "Император Лев VI преклоняет колени перед Иисусом Христом" в соборе Святой Софии в Стамбуле

© Фото : Общественное достояние
© AFP 2020 / Ozan Kose

Мозаика с изображением Богоматери и Младенца в соборе Святой Софии

Мозаика в соборе Святой Софии в Стамбуле
2 из 4

Мозаика с изображением Богоматери и Младенца в соборе Святой Софии

© AFP 2020 / Ozan Kose
CC BY 2.0 / xlibber / Мозаика в соборе Святой Софии в Стамбуле
Мозаика в соборе Святой Софии в Стамбуле
3 из 4
Мозаика в соборе Святой Софии в Стамбуле
CC BY 2.0 / xlibber /
CC BY-SA 3.0 / wortofree madrid / Мозаика в соборе Святой Софии в Стамбуле
Мозаика в соборе Святой Софии в Стамбуле
4 из 4
Мозаика в соборе Святой Софии в Стамбуле
CC BY-SA 3.0 / wortofree madrid /
1 из 4

Мозаика "Император Лев VI преклоняет колени перед Иисусом Христом" в соборе Святой Софии в Стамбуле

© Фото : Общественное достояние
2 из 4

Мозаика с изображением Богоматери и Младенца в соборе Святой Софии

© AFP 2020 / Ozan Kose
3 из 4
Мозаика в соборе Святой Софии в Стамбуле
CC BY 2.0 / xlibber /
4 из 4
Мозаика в соборе Святой Софии в Стамбуле
CC BY-SA 3.0 / wortofree madrid /

"Здесь главное — образ того, как любая земная власть готова смириться пред троном Царя небесного. Людские земные споры, амбиции должны сойти на нет перед ощущением вечности, близости к Творцу. И лучшее напоминание об этом — император, молящийся о прощении своих грехов. Мозаика на все времена", — отмечает Михаил Бутырский, старший научный сотрудник Музея Востока, специалист по истории Византии.

Что дальше?

После сообщения властей Турции о превращении музея снова в мечеть ЮНЕСКО обеспокоилась сохранностью памятника.
© AFP 2020 / Ozan KoseСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© AFP 2020 / Ozan Kose
Собор Святой Софии в Стамбуле

"Собор Святой Софии — архитектурный шедевр и уникальное свидетельство взаимодействия между Европой и Азией на протяжении веков. Статус музея отражает универсальный характер этого наследия и делает его мощным символом диалога", — заявила гендиректор организации Одрэ Азуле.

В ЮНЕСКО считают, что это решение не должно повлиять на доступ к собору, структуре зданий.
Собор Святой Софии в Стамбуле
13 июля, 14:38Религия и мировоззрение
Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии
Ситуация с полами более-менее понятна (ковры не повредят, разве что исказят традиционную картину), но главный вопрос в том, что будет с мозаиками (ислам запрещает изображения живых существ).
"Идут разговоры о том, как будут прикрывать или с помощью новейшей техники (возможно, лазера) затемнять великие образы. Это вызывает оторопь, при таком отношении к памятнику потери неизбежны! В музеях, чтобы не нанести ущерба произведениям, регламентируются даже обычные фотосъемки", — говорит Людмила Тарасенко.
© AP Photo / Armando FrancaФрески в соборе Святой Софии в Стамбуле
Фрески в соборе Святой Софии в Стамбуле
© AP Photo / Armando Franca
Фрески в соборе Святой Софии в Стамбуле
По ее словам, это трудно назвать заботой о сохранении музейного наследия, доступность ансамбля для туристов, скорее всего, ограничат. "Нет гарантии, что после изменения музейного статуса время посещения здания не сократят по причине проводимых богослужений", — отмечает сотрудник Исторического музея.
Проблема в том, что мозаики в интерьере собора невозможно не заметить. "Если их закроют щитами или чем-то подобным, боюсь, это надолго. И как тогда следить за их сохранностью, контролировать, надежно ли держится смальта на тысячелетнем грунте?" — не скрывает озабоченности Михаил Бутырский.
Вопросов много, но пояснений с турецкой стороны пока нет.
© РИА Новости / Сергей Субботин

Фрагмент мозаики с изображением Иисуса Христа, императора Константина и императрицы Зои. Собор Святой Софии

Фрагмент мозаики с изображением Иисуса Христа, императора Константина и императрицы Зои.
1 из 3

Фрагмент мозаики с изображением Иисуса Христа, императора Константина и императрицы Зои. Собор Святой Софии

© РИА Новости / Сергей Субботин
© РИА Новости / Юрий Кавер

Фрагмент фрески. Собор Святой Софии

Фрагмент фрески в соборе Святой Софии
2 из 3

Фрагмент фрески. Собор Святой Софии

© РИА Новости / Юрий Кавер
© РИА Новости / Сергей Субботин

Фрагмент мозаики "Христос Вседержитель". Собор Святой Софии

Фрагмент мозаики Христос Вседержитель.
3 из 3

Фрагмент мозаики "Христос Вседержитель". Собор Святой Софии

© РИА Новости / Сергей Субботин
1 из 3

Фрагмент мозаики с изображением Иисуса Христа, императора Константина и императрицы Зои. Собор Святой Софии

© РИА Новости / Сергей Субботин
2 из 3

Фрагмент фрески. Собор Святой Софии

© РИА Новости / Юрий Кавер
3 из 3

Фрагмент мозаики "Христос Вседержитель". Собор Святой Софии

© РИА Новости / Сергей Субботин

"Очень хотелось бы, чтобы оставленное Византией культурное наследие, представляющее общечеловеческую ценность, не превратилось в абстрактные воспоминания. Чтобы можно было им любоваться, чтобы древнее искусство продолжало физически существовать здесь и сейчас", — заключил Бутырский.

С коллегой согласна Людмила Тарасенко: "То, что сделали c Софией после завоевания Константинополя, было естественным для Средневековья, тогда все определяла логика победителя".
"В наше время такой подход вызывает как минимум недоумение. Великие памятники античности и византийское наследие должны были давно стать "своими" для современной Турции и сохраняться с максимальной ответственностью. Как показывает исторический опыт, все уходит, от великих империй прошлого осталось немного, и наша задача это малое бережно хранить для будущих поколений", — говорит историк.
Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью
10 июля, 21:10Религия и мировоззрение
Святая София — снова мечеть. Чем чревато решение Эрдогана
10302555
КультураРелигияНовости - Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииТурцияМузеиЮНЕСКОСтамбулЕгипет
Рекомендуем
Участники акции протеста возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
"Ненависть ко всему чужому". Миллионы людей примыкают к новой религии
Военные учения США в Южно-Китайском море
В США склоняются к силовому решению "китайской проблемы"
Машинный перевод и озвучка
Нейросеть подает голос. Неожиданные успехи искусственного интеллекта
Ребенок со смартфоном
Приложение для смартфона поможет социализироваться особенным детям
Строительство плотины Возрождение на Ниле в Эфиопии
Готов ли мир воевать за пресную воду и электроэнергию
Золотые слитки
Ход на перспективу: в CША признали эффективность золотой стратегии России
Альберт Хабибуллин
"Мог убить ребенка": почему полиция не остановила "нижнекамского маньяка"
Станислава с сыном
"Вам не положено". Мать-одиночку лишили пособия на ребенка из-за блога
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
"Не время ломать и строить". Лукашенко готовится к переизбранию
Улица Рубинштейна, Санкт-Петербург
Модно, сыто, пьяно. Где в Санкт-Петербурге весело провести время
Рабочий шлифует поверхность секции в цехе механической обработки
Промышленные парки Ставрополя примут на работу тысячу человек
Подростки
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Останки человека, который жил около двух тысяч лет, найденные около фермы Уэллвик в Великобритании
Археологи обнаружили жертву загадочного убийства 2000-летней давности
Тележка с продуктами в супермаркете
В Госдуме предложили платить россиянам за найденную в магазинах просрочку
Пожар в Московском районе Санкт-Петербурга
В Петербурге при пожаре в жилом доме пострадал один человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
14:42Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
14:41Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
14:40Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
14:38В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
14:38Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
14:38Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
14:36Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
14:34Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
14:34Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений
14:33В Латвии выявили четыре новых случая COVID-19
14:33В России выделили более ста штаммов коронавируса
14:32Голунов подал к экс-полицейским иск на пять миллионов рублей
14:32Власти рассказали о работе по возобновлению международного авиасообщения
Лента новостейМолния