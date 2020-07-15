Святая София — собор, мечеть или музей. Чем ценен этот памятник

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В мире продолжают обсуждать указ президента Турции Реджепа Эрдогана о лишении собора Святой Софии музейного статуса, который действовал почти 90 лет. Уже 24 июля там планируется первое богослужение, но по законам ислама молиться в месте, где есть изображения людей, не разрешено. О том, что будет с уникальными фресками и мозаиками, какие сокровища находятся в соборе, и о легендах, связанных с ним, — в материале РИА Новости.

Начало начал

Символ "золотого века" Византии 55-метровый Софийский собор и пристроенные к нему османами башни-минареты известны во всем мире. Храм возвышается над Стамбулом с VI века.

"Император Юстиниан повелел построить собор, который должен был не только украсить город, но знаменовал бы собой силу и мощь империи, — рассказала РИА Новости Людмила Тарасенко, заведующая отделом древнерусской живописи Исторического музея. — Великие зодчие Исидор Милетский и Анфимий Тралльский возвели храм, равных которому по масштабу не было еще целое тысячелетие".

Современник строительства Прокопий Кесарийский писал, что очевидцам храм казался невероятным, а рассказы о нем за пределами Константинополя — совершенно неправдоподобными.

© Sputnik / Бурджу Окутан Перейти в фотобанк Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле © Sputnik / Бурджу Окутан Перейти в фотобанк Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле

Построенная в 537 году София стала "поистине величайшим архитектурным и инженерным сооружением". Материал для строительства везли со всей империи: лучший мрамор — из Африки, порфировые и малахитовые колонны — из Малой Азии и Египта, восемь яшмовых колонн доставили из храма Артемиды в Эфесе (одно из семи чудес света).

Внутри здание украшали серебром, слоновой костью. По одной из легенд, Юстиниан хотел покрыть золотом стены собора от пола до сводов. Великолепие отделки поражало простых людей: поговаривали, что в возведении собора участвовали небесные силы.

По преданию, войдя в построенный храм, Юстиниан воскликнул: "Соломон, я превзошел тебя!"

Новые правители

Почти тысячу лет храм был главной святыней христиан, а после завоевания Константинополя в 1453 году Мехмедом II на пятьсот лет стал мечетью. Чтобы отправлять мусульманскую службу, интерьер храма существенно изменили.

"Многие образцы византийского творчества либо уничтожили, либо заштукатурили. Установили михраб (алтарь) в юго-восточной части здания, рядом — минбар (кафедра)", — отмечает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Иван Фадеев.

Полы покрыли коврами, снаружи появились минареты, а в XVI веке к Софии пристроили грубые контрфорсы (вертикальная конструкция, выступающая часть стены).

Сохранилось предание, что когда турки ворвались в собор, там проходила Божественная литургия. Чтобы сохранить Святые дары, часть алтарной стены раскрылась и укрыла священника, который будет оставаться там, пока храм не вернут православным. Только после этого он должен выйти и завершить богослужение.

Мечетью собор оставался до 1934 года, когда по решению Кемаля Ататюрка, "архитектора новой Турции", стал музеем. Тогда начались планомерная реставрация и изучение этого памятника, который впоследствии стал одним из самых посещаемых в мире.

© Sputnik / Бурджу Окутан Перейти в фотобанк Собор Святой Софии в Стамбуле © Sputnik / Бурджу Окутан Перейти в фотобанк Собор Святой Софии в Стамбуле

Золотое наследие

Храм остается сокровищницей византийского искусства: под штукатуркой обнаружили мозаики времен Юстиниана и периода Македонской династии, эпохи расцвета искусства Византии.

С IX века сохранились изображения Богородицы с Младенцем на коленях в апсиде, архангела Гавриила справа от нее и святителей. Это была эпоха македонского ренессанса.

Богослов того времени Иоанн Дамаскин говорил: "Я видел человеческий лик Бога, и душа моя была спасена".

Когда освящалась мозаика с Богородицей и Младенцем, патриарх Фотий произнес проповедь. Он отметил талант мастеров и подчеркнул натуроподобие образов: "Они смотрят на нас словно во плоти, они полны жизни, их глаза и уста насыщены движением".

Другая знаменитая мозаика находится в притворе над порталом: коленопреклоненный Лев VI у ног Христа.

"Здесь главное — образ того, как любая земная власть готова смириться пред троном Царя небесного. Людские земные споры, амбиции должны сойти на нет перед ощущением вечности, близости к Творцу. И лучшее напоминание об этом — император, молящийся о прощении своих грехов. Мозаика на все времена", — отмечает Михаил Бутырский, старший научный сотрудник Музея Востока, специалист по истории Византии.

Что дальше?

После сообщения властей Турции о превращении музея снова в мечеть ЮНЕСКО обеспокоилась сохранностью памятника.

"Собор Святой Софии — архитектурный шедевр и уникальное свидетельство взаимодействия между Европой и Азией на протяжении веков. Статус музея отражает универсальный характер этого наследия и делает его мощным символом диалога", — заявила гендиректор организации Одрэ Азуле.

В ЮНЕСКО считают, что это решение не должно повлиять на доступ к собору, структуре зданий.

Ситуация с полами более-менее понятна (ковры не повредят, разве что исказят традиционную картину), но главный вопрос в том, что будет с мозаиками (ислам запрещает изображения живых существ).

"Идут разговоры о том, как будут прикрывать или с помощью новейшей техники (возможно, лазера) затемнять великие образы. Это вызывает оторопь, при таком отношении к памятнику потери неизбежны! В музеях, чтобы не нанести ущерба произведениям, регламентируются даже обычные фотосъемки", — говорит Людмила Тарасенко.

© AP Photo / Armando Franca Фрески в соборе Святой Софии в Стамбуле © AP Photo / Armando Franca Фрески в соборе Святой Софии в Стамбуле

По ее словам, это трудно назвать заботой о сохранении музейного наследия, доступность ансамбля для туристов, скорее всего, ограничат. "Нет гарантии, что после изменения музейного статуса время посещения здания не сократят по причине проводимых богослужений", — отмечает сотрудник Исторического музея.

Проблема в том, что мозаики в интерьере собора невозможно не заметить. "Если их закроют щитами или чем-то подобным, боюсь, это надолго. И как тогда следить за их сохранностью, контролировать, надежно ли держится смальта на тысячелетнем грунте?" — не скрывает озабоченности Михаил Бутырский.

Вопросов много, но пояснений с турецкой стороны пока нет.

"Очень хотелось бы, чтобы оставленное Византией культурное наследие, представляющее общечеловеческую ценность, не превратилось в абстрактные воспоминания. Чтобы можно было им любоваться, чтобы древнее искусство продолжало физически существовать здесь и сейчас", — заключил Бутырский.

С коллегой согласна Людмила Тарасенко: "То, что сделали c Софией после завоевания Константинополя, было естественным для Средневековья, тогда все определяла логика победителя".