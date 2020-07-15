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Фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет офлайн и онлайн
Фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет в Москве с 1 по 14 августа в двух форматах: в кинозалах с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T07:14
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РИА Новости
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353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569014528_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_cd82593b8d546dd437e4fa6e263b0214.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры

Фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет офлайн и онлайн

07:14 15.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевСанитарная обработка зала после окончания сеанса в кинотеатре
Санитарная обработка зала после окончания сеанса в кинотеатре
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет в Москве с 1 по 14 августа в двух форматах: в кинозалах с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и на онлайн платформе, сообщила пресс-служба фестиваля во вторник.
"Фестиваль документального кино Beat Film Festival в связи со снятием ограничений на работу кинотеатров в Москве объявляет новые даты. Он пройдет с 1 по 14 августа в двух форматах: офлайн в московских кинозалах и онлайн на платформе стратегического партнера фестиваля Кинопоиск HD для зрителей со всей России", - говорится в сообщении пресс-службы.
В числе премьер на фестивале покажут фильм о стрит-арт художнике "В погоне за Бэнкси", картины об американском писателе "Говорит Трумен Капоте", о знаменитом нью-йоркском фотографе "Марта Купер: история о граффити" и другие фильмы. В образовательной программе фестиваля состоится ряд дискуссий, среди которых паблик-ток к премьере "В погоне за Бэнкси" при участии директора Мультимедиа Арт Музея Ольги Свибловой, дискуссия о документации стрит-арта к премьере фильма "Марта Купер: история о граффити", паблик-ток к премьере фильма "Говорит Трумен Капоте" с литературным критиком Анной Наринской и другие.
Как добавили в пресс-службе, на площадках фестиваля будут соблюдаться все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором и правительством Москвы. Организаторы фестиваля и волонтеры будут работать в масках и следить за соблюдением социальной дистанции, помещения фестиваля будут обрабатываться после каждого сеанса, заключили в пресс-службе.
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