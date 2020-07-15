https://ria.ru/20200715/1574345320.html
Фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет офлайн и онлайн
Фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет в Москве с 1 по 14 августа в двух форматах: в кинозалах с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T07:14
2020-07-15T07:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет в Москве с 1 по 14 августа в двух форматах: в кинозалах с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и на онлайн платформе, сообщила пресс-служба фестиваля во вторник.
"Фестиваль документального кино Beat Film Festival в связи со снятием ограничений на работу кинотеатров в Москве объявляет новые даты. Он пройдет с 1 по 14 августа в двух форматах: офлайн в московских кинозалах и онлайн на платформе стратегического партнера фестиваля Кинопоиск HD для зрителей со всей России", - говорится в сообщении пресс-службы.
В числе премьер на фестивале покажут фильм о стрит-арт художнике "В погоне за Бэнкси", картины об американском писателе "Говорит Трумен Капоте", о знаменитом нью-йоркском фотографе "Марта Купер: история о граффити" и другие фильмы. В образовательной программе фестиваля состоится ряд дискуссий, среди которых паблик-ток к премьере "В погоне за Бэнкси" при участии директора Мультимедиа Арт Музея Ольги Свибловой, дискуссия о документации стрит-арта к премьере фильма "Марта Купер: история о граффити", паблик-ток к премьере фильма "Говорит Трумен Капоте" с литературным критиком Анной Наринской и другие.
Как добавили в пресс-службе, на площадках фестиваля будут соблюдаться все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором и правительством Москвы. Организаторы фестиваля и волонтеры будут работать в масках и следить за соблюдением социальной дистанции, помещения фестиваля будут обрабатываться после каждого сеанса, заключили в пресс-службе.