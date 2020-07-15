Приложение для смартфона поможет социализироваться особенным детям

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Приложение для смартфонов "Аутизм: общение" помогает детям с аутизмом и другими нарушениями учиться, а также общаться с окружающими, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Оно было создано московским центром реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный мир". В разработке участвовала ведущий эксперт по прикладному анализу поведения Юлия Эрц. Первый вариант вышел в 2012 году — сейчас работает его улучшенная версия.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 160-й ребенок в мире имеет аутизм, причем цифры с каждым годом растут. Многие из таких детей все понимают, но говорить, к сожалению, не могут. Приложение "Аутизм: общение" открывает для них возможность общения с родными и педагогами, дает шанс на успешную социализацию", — рассказал основатель центра "Наш солнечный мир" Игорь Шпицберг.

Приложение содержит более 150 изображений, по которым ребенок учится различать предметы, понятия и распределять их по категориям: животные, овощи и фрукты, буквы, числа, формы, цвета и так далее. Тренировка этих навыков помогает развивать речь у детей с аутизмом и другими нарушениями.

В новой версии приложения появилась возможность самостоятельного добавления картинок. Более того, предметы можно фотографировать и самому называть. Таким образом, обучение ребенка персонализируется, он изучает те предметы и понятия, которые необходимо знать именно ему.

Еще одна функция приложения — коммуникатор. Он позволяет ребенку рассказать о своих желаниях и дает возможность для повторения и речевой имитации.