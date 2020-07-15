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"Мог убить ребенка": почему полиция не остановила "нижнекамского маньяка"
Подходил со спины, бросал на землю и избивал — 34-летний житель Нижнекамска Альберт Хабибуллин совершил серию нападений на женщин. Его задержали, выписали штраф РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:04
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
нижнекамский район
происшествия
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республика башкортостан
нижнекамский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), нижнекамский район, происшествия

"Мог убить ребенка": почему полиция не остановила "нижнекамского маньяка"

08:00 15.07.2020 (обновлено: 08:04 15.07.2020)
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© Фото : из Инстаграма адвоката Руслана НагиеваАльберт Хабибуллин
Альберт Хабибуллин
© Фото : из Инстаграма адвоката Руслана Нагиева
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Подходил со спины, бросал на землю и избивал — 34-летний житель Нижнекамска Альберт Хабибуллин совершил серию нападений на женщин. Его задержали, выписали штраф и отпустили домой. Это вызвало негодование в городе. Возникли разговоры о самосуде. Спустя несколько дней правонарушителя все же арестовали и возбудили уголовное дело. По мнению адвокатов потерпевших, это следовало сделать гораздо раньше — в апреле Хабибуллин ударил ногой в живот беременную девушку и она едва не потеряла ребенка. Что помешало полицейским отреагировать более оперативно — в материале РИА Новости.

Прогулка в парке

Днем 1 июля 28-летняя Ирина (имя изменено) со своими пятью детьми, один из которых спал в коляске, отправилась на прогулку. Неожиданно к ней приблизился неизвестный и несколько раз ударил ногой.
"Она упала на землю, — рассказывает РИА Новости адвокат потерпевшей Руслан Нагиев. — Нанеся еще несколько ударов, нападавший сбежал. Ирина сняла побои и обратилась в полицию".
Медики зафиксировали многочисленные ушибы ног и рук, гематомы. Дети очень сильно испугались, долго не могли прийти в себя.
Через два дня на стол участкового легли еще два похожих заявления — хулиган напал на молодых женщин в местном парке отдыха. Причем одна из них — беременная.
"Было около восьми утра, — говорит очевидец Ришат. — Я заметил, как высокий молодой человек пинает светильники. Двинулся в его сторону, и в этот момент он ударил проходившую мимо девушку, а затем — беременную. Все произошло в считанные секунды. Вместе с охранниками мы скрутили хулигана и вызвали наряд. Странно, что полицейские даже не записали мой номер телефона".
Установив личность задержанного, полицейские составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Нижнекамский городской суд выписал Хабиббулину штраф в тысячу рублей и отпустил.
© Фото : предоставлено героем публикацииРишат стал свидетелем двух нападений
Ришат стал свидетелем двух нападений
© Фото : предоставлено героем публикации
Ришат стал свидетелем двух нападений
Местные жители возмутились. В пабликах распространили фотографию Хабибуллина, тут же получившего прозвище "нижнекамский маньяк", указали его адрес. Возникли разговоры о том, чтобы самим наказать правонарушителя. До этого не дошло — Хабибуллина вновь задержали, возбудив уголовное дело по статье "Хулиганство".

Темное прошлое

Выяснилось, что у него уже были проблемы с законом. Несколько лет назад он напал на девушку — попытался отобрать телефон, кошелек и другие ценные вещи. Та оказала яростное сопротивление, преступник несколько раз ударил ее кулаком по лицу и скрылся.
Через несколько дней Хабибуллин опять атаковал молодую женщину — причем вооружившись бутылкой из-под шампанского. "Хотел нанести ей удар по голове, но промахнулся, — говорится в приговоре. — Выронив бутылку из рук, Хабибуллин повалил потерпевшую на землю, закрыл ей рот, несколько раз ударил руками и ногами по голове и туловищу, после чего попытался похитить деньги".
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Преступника остановил и помог задержать случайный прохожий. Хабибуллину предъявили обвинения по двум статьям: "Покушение на грабеж" и "Разбой с применением насилия и предмета, похожего на оружие". Ему грозило до десяти лет лишения свободы, однако суд учел положительные характеристики обвиняемого, состояние здоровья его родственников. Хабибуллин получил три года колонии общего режима. Но за решеткой провел около двух лет — вышел на свободу по УДО.

Удар в живот

Три месяца назад, 14 апреля, Хабибуллин, по версии СК, напал на 19-летнюю Валерию, которая была на девятом месяце беременности.
"Навстречу нам шел мужчина с бутылкой пива в руках, — вспоминает ее муж Владимир. — Он резко остановился и ударил супругу ногой в живот. Кто-то из прохожих выхватил газовый баллончик, брызнул ему в лицо и повалил его землю, а я вызвал скорую и полицию".
Пострадавшую доставили в больницу — с угрозой выкидыша. К счастью, обошлось — через пару недель на свет появился здоровый ребенок. Но роды, по словам супруга, из-за сильного удара и перенесенного стресса были очень тяжелыми.
© Фото : Центральный городской парк «СемьЯ» в НижнекамскеЦентральный городской парк "СемьЯ" в Нижнекамске, где произошло несколько нападений.
Центральный городской парк СемьЯ в Нижнекамске
© Фото : Центральный городской парк «СемьЯ» в Нижнекамске
Центральный городской парк "СемьЯ" в Нижнекамске, где произошло несколько нападений.
"Это случилось напротив магазина, — уточняет Владимир. — Позже мне рассказали, что Хабибуллин пытался избить еще одну девушку, а также кидался на продавцов. Пока ждали полицию, хулиган вел себя спокойно, лишь твердил, что никого не трогал. Но как только приехала группа быстрого реагирования, вновь стал агрессивным и попытался ударить меня".
Несмотря на десяток свидетелей, Хабибуллин все отрицал. Исполняющий обязанности дознавателя УМВД по Нижнекамскому району отказал в возбуждении уголовного дела, не обнаружив состава преступления.
"Постановление было необоснованным и незаконным, поскольку его может выносить только дознаватель, а не временно исполняющий обязанности, — объясняет адвокат Нагиев. — Мы будем добиваться, чтобы это решение отменили, уголовное дело все же возбудили, а затем приобщили к другим эпизодам".
Все материалы из МВД передали в следственное управление СКР по Республике Башкортостан. К делу о хулиганстве добавилась статья "Истязание". Суд направил задержанного на ближайшие два месяца в СИЗО.
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"Когда его первый раз отпустили, я почему-то подумал, что этим дело не закончится и Хабибуллин продолжит нападать на девушек. Хорошо, что он не успел никого серьезно покалечить или убить", — добавляет Владимир.
Сам Хабибуллин признает лишь то, что 1 июля ударил мать пятерых детей. Все остальное отрицает. Если вину докажут, ему грозит до семи лет лишения свободы. Не исключено, что появятся новые потерпевшие.
Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" — против полицейских, отказавшихся, по версии СК, должным образом рассмотреть заявление пострадавшей беременной.
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Республика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)Нижнекамский районПроисшествия
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