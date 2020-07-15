Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200715/1574342702.html
В Мехико обнаружили руины дворца ацтеков и резиденции Эрнана Кортеса
Археологи нашли руины дворца ацтеков и резиденции испанского конкистадора Эрнана Кортеса в мексиканской столице, сообщает DW со ссылкой на заявление... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T01:48
мехико (город)
культура
новости культуры
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574340363_0:200:1600:1100_1400x0_80_0_0_d920416292f2afb9d9bc08ee88189e8c.jpg
https://ria.ru/20200610/1572712218.html
мехико (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574340363_0:200:1600:1100_1400x0_80_0_0_d920416292f2afb9d9bc08ee88189e8c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574340363_0:0:1600:1200_1400x0_80_0_0_9a21f3f638dbc0886bf8156c1d9faa25.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574340363_198:0:1398:1200_1400x0_80_0_0_b9066ac589af389ad21f2da2d53b32ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мехико (город), новости культуры, музеи

В Мехико обнаружили руины дворца ацтеков и резиденции Эрнана Кортеса

01:48 15.07.2020
211
CC0 / Thelmadatter / Здание Ломбардного дома Мехико
Здание Ломбардного дома Мехико
CC0 / Thelmadatter /
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Археологи нашли руины дворца ацтеков и резиденции испанского конкистадора Эрнана Кортеса в мексиканской столице, сообщает DW со ссылкой на заявление министерства культуры страны.
Они были обнаружены во время проведения реставрационных работ в здании Ломбардного дома (Monte de Piedad), который с 1755 года находится на центральной площади столицы.
Рабочие наткнулись на необычные фрагменты базальтового пола. Команда археологов пришла к выводу, что он был частью открытого пространства дворца правителя – Ашаякатля, руководившего империей с 1469 по 1481 годы.
Специалисты продолжили раскопки и обнаружили остатки резиденции Эрнана Кортеса, построенной здесь же уже после падения цивилизации ацтеков. По их словам, пол в ней был сделан из материалов, использовавшихся при возведении дворца Ашаякатля. Конкистадоры его разрушили, как и многие другие постройки "туземцев".
Кортес впервые прибыл в современный Мехико в 1518 году. Он и его сообщники разгромили столицу империи Теночтитлан в 1521 году, убили значительную часть местного населения и заразили оставшихся в живых смертельными для них болезнями.
Впервые развалины более ранних сооружений были найдены около здания Ломбардного дома в сентябре 2017 года, их изучение продолжается.
Вид на археологические раскопки рядом с северным сегментом Великой китайской стены в монгольской степи
10 июня, 02:52Культура
Археологи выяснили, где проходила Великая китайская стена в Монголии
200000
КультураМехико (город)Новости культурыМузеи
Рекомендуем
Том Хиддлстон в роли Локи в фильме Мстители
Шоураннер "Локи" заинтриговал пользователей подробностями о сериале
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Янка Дягилева на фото Олега Зотова, Ленинград, 1989
Начались съемки фильма о рок-певице Янке Дягилевой
Кадр из фильма Дэдпул 2
Райан Рейнольдс поиздевался в Сети над Брэдом Питтом
Похищенная работа британского художника Бэнкси, посвященная жертвам террористической атаки в клубе Bataclan в Париже, которую нашли итальянские полицейские
Италия вернула Франции украденную работу Бэнкси
Стюардесса
Бортпроводники рассказали о "секретном бункере" на борту самолета
Trevor Daniel, Selena Gomez - Past Life
Селена Гомес и Тревор Дэниел представили клип на трек "Past life"
Кадр из трейлера к сериалу Эмили в Париже
СМИ узнали, сериал "Эмили в Париже" с Лили Коллинз покажут на Netflix
Останки человека, который жил около двух тысяч лет, найденные около фермы Уэллвик в Великобритании
Археологи обнаружили жертву загадочного убийства 2000-летней давности
Посетители галереи Giorgio Persano (Турин) на открытии ярмарки современного искусства Cosmoscow
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow
Новая работа Banksy в Лондонском метро
Бэнкси выложил видео, на котором рисует крыс в метро
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
Сбербанк приобрел 80% в "Союзмультфильме"
Писательница Дарья Донцова раздает автографы на Московском фестивале Книги России
Детективный мультсериал по сценарию Донцовой может выйти в сентябре
Больница
Живого мужчину посчитали мертвым и не хотели выпускать из морга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
14:42Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
14:41Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
14:40Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
14:38В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
14:38Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
14:38Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
14:36Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
14:34Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
14:34Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений
14:33В Латвии выявили четыре новых случая COVID-19
14:33В России выделили более ста штаммов коронавируса
14:32Голунов подал к экс-полицейским иск на пять миллионов рублей
14:32Власти рассказали о работе по возобновлению международного авиасообщения
Лента новостейМолния