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Ход на перспективу: в CША признали эффективность золотой стратегии России
Золото продолжает обновлять рекорды: за тройскую унцию дают уже свыше 1800 долларов. В последние годы Россия активно скупала его в резервы, вытесняя доллар... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:00
2020-07-15T08:02
россия
международные резервы
золотой запас
федеральная резервная система сша
центральный банк рф (цб рф)
сша
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, международные резервы, золотой запас, федеральная резервная система сша, центральный банк рф (цб рф), сша, экономика
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Золото продолжает обновлять рекорды: за тройскую унцию дают уже свыше 1800 долларов. В последние годы Россия активно скупала его в резервы, вытесняя доллар. Американские аналитики признают: такой подход перспективен. Однако с апреля процесс приостановили, Москва заняла выжидательную позицию. В чем особенность стратегии Центробанка и зачем нам столько драгметалла, разбиралось РИА Новости.
Золотая лихорадка
С января золото подорожало на 19,5%, став самым доходным активом в мире. На прошлой неделе котировки поднимались до 1820 долларов за тройскую унцию — максимума с 2011-го. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), за шесть месяцев приток средств в соответствующие ETF (биржевые индексные фонды) достиг 39,5 миллиарда долларов.
Золотая лихорадка, охватившая мировые рынки, — следствие усиления глобальных рисков, связанных с коронавирусом. Сказывается и ослабление американской валюты: индекс доллара снижается третью неделю подряд.
Еще один драйвер — опасения всплеска инфляции из-за того, что мировые ЦБ для поддержки экономики в условиях пандемии включили печатные станки. Уходить в драгметаллы инвесторов вынуждают и низкие процентные ставки, нивелирующие прибыльность безрисковых инструментов. Так, реальная доходность гособлигаций США с поправкой на инфляцию — ниже нуля. Фактически инвесторы доплачивают из собственного кармана за хранение средств в трежерис.
Скоро американские компании опубликуют финансовые результаты второго квартала. Похоже, показатели будут даже хуже, чем в разгар кризиса 2008-го. И золото подорожает еще больше.
Купили больше всех
Центробанки приобретают драгметалл самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений. В 2018-м на баланс поступило в общей сложности 656 тонн — рекорд с 1971-го, когда США отказались от золотого стандарта. В 2019-м — 648. Лидирует в закупках Россия, сейчас мы на пятом месте по запасам золота.
Эта политика диверсифицирует резервы и ослабляет зависимость от доллара, в том числе подстраховывая и от дефолта в США. Китай и Россия прекрасно понимают, что американцам очень сложно рассчитаться по долговым обязательствам и в конечном итоге приобретение трежерис бесполезно.
"Россия и другие страны осознают необходимость увеличить золотовалютные резервы из-за надвигающегося долларового кризиса", — отмечает глава RT Euro Pacific Capital Питер Шифф.
Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в ситуацию. По прогнозу Standard Chartered, центробанки в этом году приобретут всего 360 тонн драгметалла. Это в значительной степени связано с тем, что Россия с 1 апреля приостановила такие сделки, указывают аналитики американской инвестиционной компании VanEck.
"Почему мы прекратили покупку золота: сейчас оно востребовано достаточно на мировом рынке и это может привести к тому, что будет увеличиваться экспортная выручка и приток валюты на российский рынок, — объяснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. — Мы видим, что действительно экспортеры золота этим пользуются". При этом она подчеркнула, что доля золота в резервах находится на комфортном уровне.
Выжидательная позиция
"ЦБ использует золотовалютные резервы для поддержания рубля и финансирования госрасходов согласно бюджетному правилу. Но продает не золото, а доллары, самую токсичную валюту", — говорит Дмитрий Голубовский, аналитик ФГ "Калита-Финанс". Как подчеркнул экономист, в связи с рекордным ростом баланса ФРС, американская денежная единица в данный момент — наиболее переоцененная по паритету покупательной способности. Поэтому от нее и стоит избавляться.
Проанализировав финансовую политику России, аналитики американской инвестиционной компании VanEck сочли ее весьма продуманной. А "период охлаждения" к золоту не затянется. Центробанки, в том числе и Банк России, сделавшие ставку на драгметалл, просто заняли выжидательную позицию.
По мнению американцев, Москва возобновит и усилит инвестиции в драгметалл после того, как завершится пандемия коронавируса и цены на золото возвратятся к приемлемым уровням.
Пока же золотой запас страны дорожает. Так, по данным ЦБ, в июне стоимость монетарного золота в резервах увеличилась на 2,5% (3,224 миллиарда долларов) — до 130,790 миллиарда долларов. На драгметалл в ЗВР приходится 23%. Инвестиции же в госбумаги США снизились до минимума — 6,85 миллиарда долларов.