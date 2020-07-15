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https://ria.ru/20200715/1574326578.html
Райан Рейнольдс поиздевался в Сети над Брэдом Питтом
Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименных блокбастерах Marvel, поиздевался в сторис инстаграма над Брэдом Питтом. Он опубликовал... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T02:58
блейк лайвли
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райан рейнольдс (актер)
marvel comics
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
блейк лайвли, кино и сериалы, новости культуры, райан рейнольдс (актер), marvel comics, брэд питт (уильям бредли)

Райан Рейнольдс поиздевался в Сети над Брэдом Питтом

02:58 15.07.2020
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© Marvel Entertainment / 20th Century Fox (2018)Кадр из фильма "Дэдпул 2"
Кадр из фильма Дэдпул 2
© Marvel Entertainment / 20th Century Fox (2018)
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименных блокбастерах Marvel, поиздевался в сторис инстаграма над Брэдом Питтом. Он опубликовал фотографию со съемок, на которой обрезал лауреата премии "Оскар", сообщает We got thes covered.
© Фото : Ryan ReynoldsРайан Рейнольдс издевается над Брэдом Питтом в сторис Instagram
Райан Рейнольдс издевается над Брэдом Питтом в сторис Instagram
© Фото : Ryan Reynolds
Райан Рейнольдс издевается над Брэдом Питтом в сторис Instagram

"Работал с большим количеством отличных актеров. Этот парень сыграл Невидимку (имея ввиду Питта)", — подписал снимок Рейнольдс.

В сиквеле Дэдпула, премьера которого состоялась в 2018 году, у Брэда Питта даже нет слов. Единственное, что делает его герой — пробивает собой линию электропередачи, когда падает на нее при прыжке из самолета.
После выхода комедийного боевика СМИ писали, что актер согласился сняться в этой сцене за чашку кофе, которую ему лично должен был принести Рейнольдс, что он в итоге и сделал.
Исполнитель роли Дэдпула известен в Сети подобным троллингом. Причем шутит он иногда не только над коллегами, но и над самыми близкими ему людьми, например женой Блейк Лайвли или мамой. Так, в одной из публикаций Рейнольдс рассказывает: "Десять минут пытался написать сообщение маме, пока не понял, что в моей руке нет телефона".
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КультураБлейк ЛайвлиКино и сериалыНовости культурыРайан Рейнольдс (актер)Marvel ComicsБрэд Питт (Уильям Бредли)
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