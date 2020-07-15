Райан Рейнольдс поиздевался в Сети над Брэдом Питтом

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименных блокбастерах Marvel, поиздевался в сторис инстаграма над Брэдом Питтом. Он опубликовал фотографию со съемок, на которой обрезал лауреата премии "Оскар", сообщает We got thes covered.
Райан Рейнольдс издевается над Брэдом Питтом в сторис Instagram
"Работал с большим количеством отличных актеров. Этот парень сыграл Невидимку (имея ввиду Питта)", — подписал снимок Рейнольдс.
В сиквеле Дэдпула, премьера которого состоялась в 2018 году, у Брэда Питта даже нет слов. Единственное, что делает его герой — пробивает собой линию электропередачи, когда падает на нее при прыжке из самолета.
После выхода комедийного боевика СМИ писали, что актер согласился сняться в этой сцене за чашку кофе, которую ему лично должен был принести Рейнольдс, что он в итоге и сделал.
Исполнитель роли Дэдпула известен в Сети подобным троллингом. Причем шутит он иногда не только над коллегами, но и над самыми близкими ему людьми, например женой Блейк Лайвли или мамой. Так, в одной из публикаций Рейнольдс рассказывает: "Десять минут пытался написать сообщение маме, пока не понял, что в моей руке нет телефона".