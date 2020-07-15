https://ria.ru/20200715/1574317462.html
СМИ узнали, сериал "Эмили в Париже" с Лили Коллинз покажут на Netflix
СМИ узнали, предстоящий комедийный романтический сериал "Эмили в Париже", созданный на студии Paramount network, покажут на стриминговой платформе Netflix,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T04:55
2020-07-15T04:55
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культура
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, лили коллинз, чикаго, париж
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
СМИ узнали, предстоящий комедийный романтический сериал "Эмили в Париже", созданный на студии Paramount network, покажут на стриминговой платформе Netflix, сообщает
Variety.
По информации издания, многосерийный фильм с Лили Коллинз ("Белоснежка: Месть гномов", "Красивый, плохой, злой") в главной роли будет доступен в базовой подписке уже этой осенью. Всего в сериал войдет десять эпизодов длительностью 30 минут.
В шоу расскажут об Эмили, амбициозной руководительнице отдела маркетинга из Чикаго. Неожиданно главная героиня получает работу мечты в Париже. После переезда во Францию ее жизнь становится еще интереснее: ее ждут приключения и испытания, поиски новых друзей и любви.
В Variety уточняют, что сериал был полностью снят во Франции.
Вместе с Лили Коллинз, которая также продюсировала этот проект вместе с Дарреном Старом ("Секс в большом городе"), снялись: Эшли Парк, Филиппин Леруа-Больё, Лукас Браво, Камилль Раза, Уильям Абади и другие.