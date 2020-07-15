СМИ узнали, сериал "Эмили в Париже" с Лили Коллинз покажут на Netflix

Кадр из трейлера к сериалу "Эмили в Париже"

© Netflix / MTV Studios (2020) Кадр из трейлера к сериалу "Эмили в Париже"

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. СМИ узнали, предстоящий комедийный романтический сериал "Эмили в Париже", созданный на студии Paramount network, покажут на стриминговой платформе Netflix, СМИ узнали, предстоящий комедийный романтический сериал "Эмили в Париже", созданный на студии Paramount network, покажут на стриминговой платформе Netflix, сообщает Variety.

По информации издания, многосерийный фильм с Лили Коллинз ("Белоснежка: Месть гномов", "Красивый, плохой, злой") в главной роли будет доступен в базовой подписке уже этой осенью. Всего в сериал войдет десять эпизодов длительностью 30 минут.

© Netflix / MTV Studios (2020) Кадр из трейлера к сериалу "Эмили в Париже" © Netflix / MTV Studios (2020) Кадр из трейлера к сериалу "Эмили в Париже"

В шоу расскажут об Эмили, амбициозной руководительнице отдела маркетинга из Чикаго. Неожиданно главная героиня получает работу мечты в Париже. После переезда во Францию ее жизнь становится еще интереснее: ее ждут приключения и испытания, поиски новых друзей и любви.

В Variety уточняют, что сериал был полностью снят во Франции.