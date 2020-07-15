https://ria.ru/20200715/1574315047.html
"Правда тела". Пандемия ожирения
Старая юбка не сходится на талии? Повод купить новую. Ребёнок в 12 лет весит 50 килограммов? У него просто кость широкая. Пивной животик — делает мужчину "солиднее". А ещё вызывает проблемы с сердцем, диабет, депрессию и даже рак. Пора, наконец, услышать: ожирение — не косметическая проблема. Это болезнь. Как она нас убивает?
2020-07-15T12:00
2020-07-15T12:00
правда тела
подкаст
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«Правда тела». Пандемия ожирения
Старая юбка не сходится на талии? Повод купить новую. Ребёнок в 12 лет весит 50 килограммов? У него просто кость широкая. Пивной животик — делает мужчину «солиднее». А ещё вызывает проблемы с сердцем, диабет, депрессию и даже рак. Пора, наконец, услышать: ожирение — не косметическая проблема. Это болезнь. Как она нас убивает?
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315114_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_a3a6b0b796fa397af51ffc26a21fa770.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
"Правда тела". Пандемия ожирения
Старая юбка не сходится на талии? Повод купить новую. Ребёнок в 12 лет весит 50 килограммов? У него просто кость широкая. Пивной животик — делает мужчину "солиднее". А ещё вызывает проблемы с сердцем, диабет, депрессию и даже рак. Пора, наконец, услышать: ожирение — не косметическая проблема. Это болезнь. Как она нас убивает?
Где граница между ожирением и избыточным весом? Как понять, что полнота — уже не вопрос обновления гардероба, а реальные проблемы со здоровьем? Разве у очень бедных людей может быть ожирение?
Почему ожирение — пандемия такая же страшная, как коронавирус, объясняет кандидат медицинских наук, терапевт, Советник Генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.
01:30 Пандемия ожирения: мы точно не преувеличиваем?
06:10 Женщина, 35 лет, рост 160 см. Вес 77 кг — это уже ожирение! Где граница между ожирением и избыточным весом?
08:30 Диабет, реакция на погоду, сводит мышцы, отдышка, неврозы. Как понять, что я уже не в теле, а болезненно много вешу?
11:20 Депрессия, гипертония, коронавирус и даже рак. Как убивает ожирение?
14:30 Почему в веке диджитал мы умираем от ожирения?
18:00 Подлянка от генетики: почему индейцы толстеют в условиях американских городов
21:40 Государства, родители, врачи или мы сами? Кто несёт ответственность за то, что человечество умирает от ожирения
22:50 Ущемление в правах или медпомощь: как государства пытаются решить проблему
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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