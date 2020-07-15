«Правда тела». Пандемия ожирения

Старая юбка не сходится на талии? Повод купить новую. Ребёнок в 12 лет весит 50 килограммов? У него просто кость широкая. Пивной животик — делает мужчину "солиднее". А ещё вызывает проблемы с сердцем, диабет, депрессию и даже рак. Пора, наконец, услышать: ожирение — не косметическая проблема. Это болезнь. Как она нас убивает?

Где граница между ожирением и избыточным весом? Как понять, что полнота — уже не вопрос обновления гардероба, а реальные проблемы со здоровьем? Разве у очень бедных людей может быть ожирение?

Почему ожирение — пандемия такая же страшная, как коронавирус, объясняет кандидат медицинских наук, терапевт, Советник Генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

01:30 Пандемия ожирения: мы точно не преувеличиваем?

06:10 Женщина, 35 лет, рост 160 см. Вес 77 кг — это уже ожирение! Где граница между ожирением и избыточным весом?

08:30 Диабет, реакция на погоду, сводит мышцы, отдышка, неврозы. Как понять, что я уже не в теле, а болезненно много вешу?

11:20 Депрессия, гипертония, коронавирус и даже рак. Как убивает ожирение?

14:30 Почему в веке диджитал мы умираем от ожирения?

18:00 Подлянка от генетики: почему индейцы толстеют в условиях американских городов

21:40 Государства, родители, врачи или мы сами? Кто несёт ответственность за то, что человечество умирает от ожирения

22:50 Ущемление в правах или медпомощь: как государства пытаются решить проблему

Подкаст "Правда тела" выходит по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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