https://ria.ru/20200715/1574268885.html
Промышленные парки Ставрополя примут на работу тысячу человек
В ставропольском краевом индустриальном парке "Мастер" и технопарке "Монокристалл" до 2024 года будет трудоустроено до тысячи человек, сообщили в региональном... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:00
2020-07-15T11:05
хорошие новости
виталий шевченко
хорошие новости
монокристалл
ставропольский край
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий шевченко, хорошие новости, монокристалл, ставропольский край
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В ставропольском краевом индустриальном парке "Мастер" и технопарке "Монокристалл" до 2024 года будет трудоустроено до тысячи человек, сообщили в региональном Министерстве энергетики, промышленности и связи.
"Важно понимать, что индустриальные парки — это в первую очередь рабочие места для города и края. Уже сегодня в индустриальном парке "Мастер" трудоустроено более 650 человек", — рассказал РИА Новости заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шевченко.
В промышленных парках инвесторы могут получить производственные площади для размещения своего предприятия на доступных условиях. Арендная ставка в "Мастере" составляет чуть более 100 рублей. В парке уже сейчас расположено около 55 предприятий.
"Это уникальные мини-производства, на которых выпускается абсолютно разноплановая продукция. Это и производство оборудования для автомобильных моек, производство одежды, пластиковых окон, блочных котельных", — сообщил Виталий Шевченко.
Промышленный технопарк "Монокристалл" на базе разрушенного корпуса завода "Аналог" пока находится на стадии реконструкции.
Парк "Мастер" и технопарк "Монокристалл" к ноябрю 2020 года должны получить субсидию в размере около 400 миллионов рублей. Средства привлечены Минпромом края из федерального бюджета в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".