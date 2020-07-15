Промышленные парки Ставрополя примут на работу тысячу человек

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В ставропольском краевом индустриальном парке "Мастер" и технопарке "Монокристалл" до 2024 года будет трудоустроено до тысячи человек, сообщили в региональном Министерстве энергетики, промышленности и связи.

"Важно понимать, что индустриальные парки — это в первую очередь рабочие места для города и края. Уже сегодня в индустриальном парке "Мастер" трудоустроено более 650 человек", — рассказал РИА Новости заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шевченко.

В промышленных парках инвесторы могут получить производственные площади для размещения своего предприятия на доступных условиях. Арендная ставка в "Мастере" составляет чуть более 100 рублей. В парке уже сейчас расположено около 55 предприятий.

"Это уникальные мини-производства, на которых выпускается абсолютно разноплановая продукция. Это и производство оборудования для автомобильных моек, производство одежды, пластиковых окон, блочных котельных", — сообщил Виталий Шевченко.

Промышленный технопарк "Монокристалл" на базе разрушенного корпуса завода "Аналог" пока находится на стадии реконструкции.