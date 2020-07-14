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"Славянский базар" сменил формат на open air из-за пандемии коронавируса
Проводимый в белорусском Витебске с 1992 года международный фестиваль искусств "Славянский базар" в текущем году скорректировал программу и сменил формат на... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-16T19:31
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РИА Новости
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"Славянский базар" сменил формат на open air из-за пандемии коронавируса

19:30 14.07.2020 (обновлено: 19:31 16.07.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 12 июля 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Проводимый в белорусском Витебске с 1992 года международный фестиваль искусств "Славянский базар" в текущем году скорректировал программу и сменил формат на open air из-за эпидемии коронавируса, сообщили РИА Новости в дирекции фестиваля.

Скорректированная программа

"Самая главная мера, которая была предпринята в связи с эпидемиологической ситуацией, - это изменение формата мероприятий и отказ от использования закрытых площадок", - сказали в дирекции.
Там отметили, что главная сценическая площадка фестиваля – это Летний амфитеатр, который сам по себе уже является открытой площадкой, целесообразной для использования в текущей ситуации.
"Мы также организовали сцену на площадке перед концертным залом "Витебск". Здесь зрители будут на открытом воздухе в течение четырех дней (фестиваль пройдет 16-19 июля) смотреть концерты, детский вокальный конкурс, кинофильмы и другие мероприятия", - пояснила представитель дирекции.
Однако в целом количество мероприятий, которые планируется провести в текущем году в рамках фестиваля "Славянский базар", было сокращено. Так, если в амфитеатре было изначально запланировано 12 концертов, то осталось семь. Мероприятия, которые планировалось провести в концертном зале, в филармонии, театрах, отменены.
"Это результат переформатирования программы фестиваля в этом году и его перевода в формат open air. Только открытые площадки", - подчеркнула собеседница агентства.
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"Конечно, программа фестиваля изменилась, было сокращено число проектов и, как следствие, число участников. Поэтому часть артистов, которых планировалось задействовать в рамках фестиваля с сольными проектами в концертном зале "Витебск",… выбыли из программы, часть остались востребованными в сборных проектах. Сольных концертов нет. Так произошло ввиду изменения формата фестиваля", - отметили в дирекции. Там не уточнили, от выступлений каких звезд в итоге пришлось отказаться, а также пока воздержались выделять "хедлайнеров" фестиваля.
Как рассказали в дирекции фестиваля, его программа была переформатирована в мае-июне, поскольку организаторы "долго выдерживали паузу", наблюдали за развитием эпидемиологической ситуации в мире и до последнего надеялись на полную стабилизацию.

Меры против COVID: лояльные и корректные

По словам представителя дирекции, ввиду ситуации с коронавирусом организаторы фестиваля обратились в министерство здравоохранения Белоруссии за консультацией по вопросу проведения масштабного праздника искусства. Ведомство направило рекомендации, которые должны быть соблюдены при проведении фестиваля, и его организаторы заявили, что намерены неукоснительно их соблюдать.
При этом те общие рекомендации медиков, которые действуют в стране, применимы и для гостей фестиваля.
"Зрители индивидуально, каждый для себя, решают, как целесообразнее себя защитить, они вправе действовать так, как считают нужным. То есть обязательного требования соблюдать масочный режим мы не можем предъявить. Мы будем относиться лояльно и корректно", - сказала представитель дирекции.
При входе на площадки фестиваля зрителям будут доступны антисептические средства, помещения, гримерки, задействованные участниками фестиваля, а также места общественного пользования будут подлежать дезинфекции и санитарной обработке и будут оснащены антисептиками и антибактериальным мылом.
По словам собеседницы агентства, сократить число мест на мероприятиях фестиваля и тем самым обеспечить физическое дистанцирование зрителей не представлялось возможным, поскольку продажа билетов началась еще в феврале.
"Мы понимаем, что в этом году фестиваль посетит количество зрителей, пропорциональное количеству проектов", - отметили в дирекции.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Ранее максимальный прирост новых случаев коронавируса в Белоруссии за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 155, до 65 269, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 474, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссия
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