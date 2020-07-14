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В Каракасе и штате Миранда ужесточат карантин
Власти Венесуэлы сообщили об усилении санитарных мер в столице и соседнем штате Миранда в связи с ростом заболеваемости COVID-19. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-15T00:03
коронавирусы
николас мадуро
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
венесуэла
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498896_0:72:3148:1843_1400x0_80_0_0_893985d562b0ac1de3205d9ef9ea0b59.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирусы, николас мадуро, коронавирус covid-19, венесуэла, в мире

В Каракасе и штате Миранда ужесточат карантин

23:59 14.07.2020 (обновлено: 00:03 15.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Власти Венесуэлы сообщили об усилении санитарных мер в столице и соседнем штате Миранда в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
"Президент Николас Мадуро сообщил президентской комиссии по COVID-19 о переходе на первый уровень радикального карантина в столичном округе и штате Миранда, начиная с 15 июля, в связи с ростом числа случаев заболевания и с целью здравоохранения", - сообщила вице-президент Дэлси Родригес в своем микроблоге Twitter.
Ранее власти страны в четвертый раз продлили на 30 дней режим ЧС, введенный в республике 13 марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Действие режима ЧС согласно новому указу будет продолжаться до 10 августа.
По последней информации, в Венесуэле выявлены 9465 случаев COVID-19, от осложнений скончались 89 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыНиколас МадуроКоронавирус COVID-19ВенесуэлаВ мире
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