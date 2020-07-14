Трамп заявил, что белое население тоже умирает от рук полицейских

Белые составляют более 70% населения США, афроамериканцы - около 13%, но согласно многочисленным исследованиям, в относительных цифрах они чаще совершают преступления, попадают в тюрьму и чаще погибают при задержании от рук полиции, в том числе при оказании сопротивления.