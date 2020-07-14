Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574360234.html
Трамп заявил, что белое население тоже умирает от рук полицейских
Президент США Дональд Трамп считает "ужасной" постановку вопроса о том, почему афроамериканцы погибают от рук правоохранителей в США. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T23:57
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573587686_0:57:3071:1785_1400x0_80_0_0_2f02656252ab837dc6745f569d94e4fa.jpg
https://ria.ru/20200713/1574305570.html
4
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573587686_0:57:3071:1785_1400x0_80_0_0_2f02656252ab837dc6745f569d94e4fa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573587686_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_f560f879d50fd2c4e22a4328aedbec3a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573587686_526:0:2574:2048_1400x0_80_0_0_061022fda7e9b16410f4dec3ba569378.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что белое население тоже умирает от рук полицейских

23:57 14.07.2020
2629
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает "ужасной" постановку вопроса о том, почему афроамериканцы погибают от рук правоохранителей в США.
"И белые тоже (погибают). Какой ужасный вопрос. И белые тоже. Больше белых, кстати", - сказал Трамп в интервью белой журналистке на телеканале CBS.
Белые составляют более 70% населения США, афроамериканцы - около 13%, но согласно многочисленным исследованиям, в относительных цифрах они чаще совершают преступления, попадают в тюрьму и чаще погибают при задержании от рук полиции, в том числе при оказании сопротивления.
В мае-июне по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
Американский полицейский
13 июля, 23:40
В США расследуют задержание афроамериканца по аналогии с Флойдом
55101003
Обсудить 4
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Собор Святой Софии в Стамбуле
Священник РПЦ: патриарх Варфоломей символически потерял кафедру
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом
Блогерша Николь Тея
Звезда Instagram умерла на восьмом месяце беременности
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске
Репродукция картины Виктора Васнецова Битва князя Александра Невского со шведами на Неве
Эксперт РВИО: наука опровергает сомнения в достоверности Невской битвы
Оплата счета в кафе
Исследование показало, сколько россиян оставляют чаевые специалистам
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Вакцину от COVID-19 компании Moderna испытали на людях
Президент США Дональд Трамп
Племянница Трампа заявила в книге о психопатии президента США
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Производитель "Авенты-М" раскрыл подробности производства аппаратов
Спящая девушка
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
В Москве произошла массовая драка рабочих
В Москве произошла массовая драка рабочих
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию на границе с Арменией
В России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости
Самолет в небе
Россиян вывезут из Еревана в Ростов-на-Дону 20 июля
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего
Мексика и США продлили на месяц запрет на пересечение границы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 30 июля
08:18В трех районах Хабаровска произошло отключение электроэнергии
08:17В якутском психинтернате выявили более 20 новых случаев COVID-19
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
Лента новостейМолния