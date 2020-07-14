Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574360195.html
Мексика и США продлили на месяц запрет на пересечение границы
МИД Мексики сообщил, что запрет на пересечение сухопутной границы с США продлевается на 30 дней на фоне распространение коронавируса нового типа. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T23:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
мид мексики
мексика
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148554/49/1485544918_0:218:4559:2782_1400x0_80_0_0_a8a817cc40291ceab895a9190acd040f.jpg
https://ria.ru/20200714/1574332247.html
мексика
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148554/49/1485544918_0:218:4559:2782_1400x0_80_0_0_a8a817cc40291ceab895a9190acd040f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148554/49/1485544918_280:0:4279:2999_1400x0_80_0_0_de04486f24c70671d8e1d5d268d7165a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148554/49/1485544918_780:0:3779:2999_1400x0_80_0_0_3dc543480893a0b37a89af5fbce674bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, мид мексики, мексика, сша, в мире

Мексика и США продлили на месяц запрет на пересечение границы

23:57 14.07.2020
130
© AP Photo / Gregory BullСотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего
© AP Photo / Gregory Bull
МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. МИД Мексики сообщил, что запрет на пересечение сухопутной границы с США продлевается на 30 дней на фоне распространение коронавируса нового типа.
"По предложению Мексики ограничения на пересечение общей наземной границы с США продлены дополнительно на 30 дней после переоценки распространения COVID-19", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Условия ограничений, введенных еще 21 марта, остаются без изменений. Запрет не касается поставок продуктов питания, топлива, лекарств и ряда других необходимых товаров. Допускаются поездки в медицинских, образовательных, правительственных целях и чрезвычайные визиты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Вчера, 14:11Распространение нового коронавируса
В США за сутки выявили более 58 тысяч новых случаев коронавируса
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМИД МексикиМексикаСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудник лаборатории
В Каракасе и штате Миранда ужесточат карантин
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что белое население тоже умирает от рук полицейских
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Глава Минздрава обсудил с американским послом ситуацию с COVID-19
Афганистан
Красный Крест заявил о возможной катастрофе в Афганистане из-за COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Россия и США обменялись благодарностями за помощь в борьбе с COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко предложил провести совещание по COVID-19 с экспертами из РФ и США
Блогерша Николь Тея
Звезда Instagram умерла на восьмом месяце беременности
Студенты в Техасе занимаются за стоячими партами
Власти США отменили решение по визам для иностранных студентов
Логотип мессенджера WhatsApp
В работе WhatsApp произошел сбой
Милиция Белоруссии
Правозащитники: на митингах в Белоруссии задержали более ста человек
В Москве произошла массовая драка рабочих
В Москве произошла массовая драка рабочих
Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак
В СФ предложили принять законопроект Турчака о такси
Собор Святой Софии в Стамбуле
Священник РПЦ: патриарх Варфоломей символически потерял кафедру
Ребенок с фигуркой семьи в руках
Член СПЧ призвала проследить за реализацией поправок в Семейный кодекс
Здание аэропорта Шереметьево
"Шереметьево" возобновляет движение поездов межтерминального перехода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 30 июля
08:18В трех районах Хабаровска произошло отключение электроэнергии
08:17В якутском психинтернате выявили более 20 новых случаев COVID-19
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
Лента новостейМолния