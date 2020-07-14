Мексика и США продлили на месяц запрет на пересечение границы

Условия ограничений, введенных еще 21 марта, остаются без изменений. Запрет не касается поставок продуктов питания, топлива, лекарств и ряда других необходимых товаров. Допускаются поездки в медицинских, образовательных, правительственных целях и чрезвычайные визиты.