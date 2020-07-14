https://ria.ru/20200714/1574360022.html
В Москве произошла массовая драка рабочих
На Балаклавском проспекте в Москве произошла массовая драка рабочих на строительной площадке, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T23:43
2020-07-14T23:56
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200702/1573820363.html
Егор Панкратов
Надоели приезжые.....
39
Сергей Волков
Так покупайте их товары, тогда к вам они не приедут
28
10
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия