Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574360022.html
В Москве произошла массовая драка рабочих
На Балаклавском проспекте в Москве произошла массовая драка рабочих на строительной площадке, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T23:56
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574359996_39:0:1913:1054_1400x0_80_0_0_f086553d3217d77c8afb8359b3f10b82.jpg
https://ria.ru/20200702/1573820363.html
Надоели приезжые.....
39
Так покупайте их товары, тогда к вам они не приедут
28
10
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574359996_39:0:1913:1054_1400x0_80_0_0_f086553d3217d77c8afb8359b3f10b82.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574359996_347:0:1752:1054_1400x0_80_0_0_5f7babd5b309a94f48f847ae02c81771.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574359996_523:0:1577:1054_1400x0_80_0_0_e2c4e000cc77c3c0ff20efbf90816bb8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве произошла массовая драка рабочих

23:43 14.07.2020 (обновлено: 23:56 14.07.2020)
6810
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. На Балаклавском проспекте в Москве произошла массовая драка рабочих на строительной площадке, сообщает РЕН ТВ.
На записи видно, как толпа людей бежит через дорогу, между ними периодически происходят стычки.
Массовая драка в Москве
2 июля, 23:32
Источник рассказал о массовой драке курьеров в Москве
По информации телеканала, в драке участвовали десятки человек, некоторые из них "вооружились" кирпичами.
На место происшествия прибыли полицейские и бойцы ОМОН.
В пресс-службе столичного ГУ МВД рассказали, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства конфликта.
129810147345
Обсудить 10
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Надоели приезжые.....
14 июля, 23:52
Егор Панкратов
2731106
Так покупайте их товары, тогда к вам они не приедут
14 июля, 23:54
Сергей Волков
1000027
Рекомендуем
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Блогерша Николь Тея
Звезда Instagram умерла на восьмом месяце беременности
Рубли
В России истекает срок уплаты подоходного налога
Девушка с телефоном
Эксперты рассказали, как обезопасить мобильный банк от мошенников
В России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости
Президент США Дональд Трамп
В США анонсировали "масштабные действия" в сфере иммиграции
Скоростной поезд Пендолино в Чехии
В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда
Виды Гонконга
Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Ассоциация журналистов заявила о задержании корреспондентов в Белоруссии
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
Азербайджан заявил об уничтожении армянского военного объекта
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Лопата в песке
Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
Логотип компании Google
Google обвинили в слежке за пользователями
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В трех районах Хабаровска произошло отключение электроэнергии
08:17В якутском психинтернате выявили более 20 новых случаев COVID-19
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Лента новостейМолния