Правозащитники: на митингах в Белоруссии задержали более ста человек

Как видно из размещенных в соцсетях видеозаписей, в Минске люди изначально вышли на проспект Независимости, в этой связи некоторые участки проспекта были перекрыты. Позднее был также перекрыт проспект Победителей. За участниками несанкционированных акций наблюдали сотрудники милиции, вдоль проспекта были припаркованы милицейские микроавтобусы и автозаки.