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Правозащитники: на митингах в Белоруссии задержали более ста человек
Более ста человек задержаны по всей Белоруссии на несанкционированных акциях протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T23:39
валерий цепкало
виктор бабарико
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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валерий цепкало, виктор бабарико, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Правозащитники: на митингах в Белоруссии задержали более ста человек

23:38 14.07.2020 (обновлено: 23:39 14.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
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МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Более ста человек задержаны по всей Белоруссии на несанкционированных акциях протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, следует из данных незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна".
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента. ЦИК во вторник зарегистрировал пять кандидатов в президенты, при этом двум претендентам в регистрации было отказано – экс-главе Белгазпромбанка Бабарико и бывшему руководителю администрации Парка высоких технологий Цепкало. В соцсетях и Telegram-каналах начали распространяться призывы в знак протеста выйти на улицы, чтобы выразить несогласие с решением ЦИК. Около 20.00 мск протестующих начали задерживать правоохранители.
В частности, как сообщает "Весна", больше всего задержанных к настоящему времени в Минске – более 70, задержания прошли также в Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске. Среди задержанных есть и сотрудники СМИ.
Как видно из размещенных в соцсетях видеозаписей, в Минске люди изначально вышли на проспект Независимости, в этой связи некоторые участки проспекта были перекрыты. Позднее был также перекрыт проспект Победителей. За участниками несанкционированных акций наблюдали сотрудники милиции, вдоль проспекта были припаркованы милицейские микроавтобусы и автозаки.
МВД Беларусии
6 июля, 16:58
МВД Белоруссии пояснило причины задержания участников акций
При этом возле площади Победы, где было самое массовое скопление людей, произошло несколько потасовок протестующих с ОМОН, люди бросались врассыпную, но некоторых задержали. Потасовки с ОМОН были и на Немиге. Там протестующие выстроились на лестнице от Кафедрального собора к остановке общественного транспорта, при этом скандировали "Милиция с народом". По данным правозащитников, на Немиге были задержаны около 20 человек.
В разных районах Минска люди выстраивались в "цепи солидарности". Из-за скопления людей некоторые станции метро в центре столицы были закрыты намного раньше положенного времени.
РИА Новости не располагает комментарием МВД Белоруссии относительно задержаний. Однако ранее во вторник МВД призвало жителей республики не поддаваться на поступающие из-за границы призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.
Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко. Как сообщало МВД республики, в основном задержания связаны с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий и организацией действий, грубо нарушающих общественный порядок, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив. Более 20 человек, в том числе политики и блогеры, находятся под следствием в рамках уголовных дел, они признаны правозащитниками политическими заключенными.

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Минск
Вчера, 16:55
Белорусы вправе участвовать в мирных акциях, заявили в штабе Бабарико
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Валерий ЦепкалоВиктор БабарикоМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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