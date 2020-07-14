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Член СПЧ призвала проследить за реализацией поправок в Семейный кодекс
Необходимо понаблюдать, как будут работать законопроекты, предложенные для совершенствования Семейного кодекса РФ, считает уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T23:26
госдума рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
свердловская область
семья
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), свердловская область, семья, общество

Член СПЧ призвала проследить за реализацией поправок в Семейный кодекс

23:26 14.07.2020
509
© Depositphotos / belchonockРебенок с фигуркой семьи в руках
Ребенок с фигуркой семьи в руках
© Depositphotos / belchonock
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Необходимо понаблюдать, как будут работать законопроекты, предложенные для совершенствования Семейного кодекса РФ, считает уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Татьяна Мерзлякова.
Внесённый в Госдуму пакет содержит поправки в 10 законов. В частности, уточняются положения закона об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях сокращения случаев вмешательства в семьи, в том числе ограничивается перечень и уточняются основания для признания детей находящимися в социально опасном положении.
"Мне кажется, что надо на все посмотреть, как будет работать. Потому что бывают случаи, когда приоритет родственников оказывался не лучшим вариантом. Второе - не отдавать родственникам, которые имеют плохое жилье, тоже меня смущает. Бабушка в селе живет, у нее никак не может быть квартира лучше, чем у другого претендента, неродного человека", - сказала РИА Новости Мерзлякова.
По ее словам, необходимо обратить внимание на эти законы, посмотреть, как они скажутся в работе.
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Также она прокомментировала законопроект, запрещающий усыновление детей лицами одного пола, в том числе сменившими пол.
"Я спокойно к этому отношусь. Я понимаю, что можно говорить сколько угодно о правах человека, но мне кажется, это неработающий закон, потому что нет у нас такого. Потому что Конституция запретила однополые браки", - добавила член СПЧ.
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Госдума РФСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Свердловская областьСемьяОбщество
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