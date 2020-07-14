Член СПЧ призвала проследить за реализацией поправок в Семейный кодекс

По ее словам, необходимо обратить внимание на эти законы, посмотреть, как они скажутся в работе.

"Я спокойно к этому отношусь. Я понимаю, что можно говорить сколько угодно о правах человека, но мне кажется, это неработающий закон, потому что нет у нас такого. Потому что Конституция запретила однополые браки", - добавила член СПЧ.