https://ria.ru/20200714/1574359806.html
Власти США отменили решение по визам для иностранных студентов
Власти США во вторник отменили распоряжение, которое аннулировало визы находящихся в стране иностранных студентов, чьи занятия из-за коронавируса были... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T23:14
2020-07-14T23:14
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/136004/65/1360046528_0:0:475:267_1400x0_80_0_0_a338ae5d4d45cf986f0c9703e99ce622.jpg
https://ria.ru/20200713/1574300331.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/136004/65/1360046528_0:0:475:267_1400x0_80_0_0_a338ae5d4d45cf986f0c9703e99ce622.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/136004/65/1360046528_10:0:434:318_1400x0_80_0_0_00568b9f0272e4e132d84ab316a2e7a4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/136004/65/1360046528_63:0:381:318_1400x0_80_0_0_7b2cfeb1cf647eaba41f77c38c40c9c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире