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Власти США отменили решение по визам для иностранных студентов
Власти США во вторник отменили распоряжение, которое аннулировало визы находящихся в стране иностранных студентов, чьи занятия из-за коронавируса были... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T23:14
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
дональд трамп, сша, в мире

Власти США отменили решение по визам для иностранных студентов

23:14 14.07.2020
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© Texas A&M UniversityСтуденты в Техасе занимаются за стоячими партами
Студенты в Техасе занимаются за стоячими партами
© Texas A&M University
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Власти США во вторник отменили распоряжение, которое аннулировало визы находящихся в стране иностранных студентов, чьи занятия из-за коронавируса были переведены исключительно в онлайн-формат, сообщает издание The Hill.
Об этом решении объявила федеральный судья Эллисон Берроу в Бостоне в начале заседания, где должны были заслушать аргументы сторон в деле - Гарвардский университет и Технологический институт Массачусетса оспаривали распоряжение администрации США. Ранее в суд с аналогичными претензиями обратились восемнадцать штатов и столичный округ Колумбия.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
13 июля, 19:44
Штаты США подали в суд на администрацию Трампа из-за студенческих виз
Ранее администрация президента США Дональда Трампа требовала, чтобы иностранцы по студенческой визе учились в Соединенных Штатах очно либо покинули страну. Большинство университетов при этом намерены сохранить на ближайшую перспективу ограничения на очные занятия из-за пандемии COVID-19.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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