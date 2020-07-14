Священник РПЦ: патриарх Варфоломей символически потерял кафедру

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей "символически потерял кафедру" с преобразованием музея Святой Софии (в прошлом главного христианского храма Византии) в мечеть, заявил во вторник РИА Новости глава экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В ЮНЕСКО , ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению.

Калинин отметил, что Святая София как главный христианский храм Византии символически остается кафедрой константинопольских патриархов, а при его превращении в мечеть "эта кафедра перестала существовать". "Получается, что патриарх Варфоломей символически потерял свою кафедру", - сказал священник.

Калинин также считает, что произошедшее с собором – "указание Божие" на ошибочность решения выдать томос об автокефалии рскольнической "Православной церкви Украины".

"Великая церковь снова стала мечетью, как ответ и указание Божие на те, ошибки, которые совершены людьми. (Изменение статуса Святой Софии – ред.) - это ответ Константинопольскому патриарху Варфоломею на то, что он делал, разрушая единство православия", - считает Калинин.

Ранее первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что вина за изменение статуса святой Софии "лежит на патриархе Варфоломее, который учинил раскол в мировом Православии". "Выдача лжетомосов украинским раскольникам" привела, по мнению Щипкова, к проблемам во взаимоотношениях православных церквей ослабила мировое православие, "чем и воспользовался Эрдоган".

В свою очередь председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявлял ранее в СМИ, что не разделяет точку зрения, будто Бог наказал патриарха Варфоломея через решение турецких властей по собору Святой Софии. "Я с этим никак не могу согласиться, потому что удар нанесен не по патриарху Варфоломею и не по Константинопольской церкви, а по всему мировому Православию и по всему христианству", - сказал митрополит Иларион в интервью телеканалу "Россия 24".