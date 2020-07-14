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Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске
В различных городах Белоруссии начали задерживать участников стихийных акций протеста, несогласных с отказом зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-15T03:56
валерий цепкало
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валерий цепкало, виктор бабарико, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске

23:08 14.07.2020 (обновлено: 03:56 15.07.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 июл — РИА Новости. В различных городах Белоруссии начали задерживать участников стихийных акций протеста, несогласных с отказом зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Об этом сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".
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По его данным, задержания начались около 20:00 в Минске, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске и других городах. Среди задержанных есть сотрудники СМИ.
Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.
РИА Новости пока не располагает комментарием МВД Белоруссии.
Ранее министерство призвало жителей республики не поддаваться на поступающие из-за границы призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Там отметили, что эти акции будут пресекаться в соответствии с законодательством республики.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Центризбирком на заседании 14 июля зарегистрировал пять кандидатов, экс-главе Белгазпромбанка Бабарико и бывшему руководителю администрации Парка высоких технологий Цепкало в регистрации отказали.
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Как сообщало МВД республики, в основном это связано с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий и организацией действий, грубо нарушающих общественный порядок, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив. Большинство задержанных получают наказание в виде штрафов и административного ареста. При этом более двух десятков человек, в том числе политики, блогеры и оппозиционно настроенные активисты, находятся под следствием в рамках уголовных дел, они признаны правозащитниками политическими заключенными.
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