Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске

МИНСК, 14 июл — РИА Новости. В различных городах Валерия Цепкало. В различных городах Белоруссии начали задерживать участников стихийных акций протеста, несогласных с отказом зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико

Об этом сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".

Гомеле, Бресте, Солигорске, По его данным, задержания начались около 20:00 в Минске Бобруйске и других городах. Среди задержанных есть сотрудники СМИ.

Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.

РИА Новости пока не располагает комментарием МВД Белоруссии

Ранее министерство призвало жителей республики не поддаваться на поступающие из-за границы призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Там отметили, что эти акции будут пресекаться в соответствии с законодательством республики.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Центризбирком на заседании 14 июля зарегистрировал пять кандидатов, экс-главе Белгазпромбанка Бабарико и бывшему руководителю администрации Парка высоких технологий Цепкало в регистрации отказали.

Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко.