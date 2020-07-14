В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 29 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.

Накануне объявили о 37 умерших.

Таким образом, общее число умерших от заболевания в столице достигло 4234.

В оперативном штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ гражданам необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.

Тринадцатого июля в столице начался очередной этап снятия ограничений в связи с распространением коронавируса. Так, власти отменили обязательное ношение защитных масок на улицах, возобновили очную работу образовательные учреждения, сняли все ограничения в сфере предпринимательства.

Всего в России, по данным на 10:30, за время пандемии COVID-19 диагностировали у 739 947 человек, 11 614 заболевших скончались, 512 825 выздоровели.