https://ria.ru/20200714/1574359568.html
В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 29 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T23:06
2020-07-14T23:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
В Москве
за сутки скончались 29 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Накануне объявили о 37 умерших.
Таким образом, общее число умерших от заболевания в столице достигло 4234.
В оперативном штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ гражданам необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.
Тринадцатого июля в столице начался очередной этап снятия ограничений в связи с распространением коронавируса. Так, власти отменили обязательное ношение защитных масок на улицах, возобновили очную работу образовательные учреждения, сняли все ограничения в сфере предпринимательства.
Всего в России, по данным на 10:30, за время пандемии COVID-19 диагностировали у 739 947 человек, 11 614 заболевших скончались, 512 825 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.