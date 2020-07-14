Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20200714/1574359405.html
В Верхневолжье со среды разрешают мероприятия на открытом воздухе
Со среды, 15 июля, в Тверской области отменяются ограничения, временно установленные в связи с распространением коронавирусной инфекции, соответствующее... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:53
тверская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
игорь руденя
тверская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/75/1488627581_0:147:2800:1722_1400x0_80_0_0_f76856892b7ee91f4a716e5534ea1c92.jpg
https://ria.ru/20200714/1574348768.html
тверская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/75/1488627581_0:147:2800:1722_1400x0_80_0_0_f76856892b7ee91f4a716e5534ea1c92.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148862/75/1488627581_156:0:2645:1867_1400x0_80_0_0_94abb0f0b84cfb6dba4f0dc2eea0ac1b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/75/1488627581_467:0:2334:1867_1400x0_80_0_0_6854411df163cd1d1390e58a5caac322.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь руденя, тверская область, общество

В Верхневолжье со среды разрешают мероприятия на открытом воздухе

22:53 14.07.2020
33
© Fotolia / YuliМост через Волгу в Твери
Мост через Волгу в Твери
© Fotolia / Yuli
ТВЕРЬ, 14 июл - РИА Новости. Со среды, 15 июля, в Тверской области отменяются ограничения, временно установленные в связи с распространением коронавирусной инфекции, соответствующее постановление подписал губернатор области Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, возобновляется организация и проведение полевых поисковых работ в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти.
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Вчера, 17:53Тверская область
В Верхневолжье выплату на подростков предоставят повторно, автоматически
Допускается проведение на открытом воздухе выставочных и культурных мероприятий, в том числе концертов. Также разрешается проведение спортивных соревнований и матчей. При этом численность участников и зрителей не должна превышать пятисот человек, а трибуны и зрительские места заполняться не более чем на 50%.
Кроме того, по просьбам туристических организаций возобновляется проведение автобусных экскурсий, а также работа и посещение музеев в штатном режиме Разрешается также работа аттракционов на открытом воздухе.При условии обеспечения соблюдения санитарно-эпидемического режима открываются частные медицинские организации.
Пресс-служба информирует, что с 1 августа откроются кинотеатры и театры. Посещение их возможно при условии, что места в них заполняются не более чем на 50%, а посетителей рассаживают с интервалом не менее чем через одно зрительское место.
Ранее в Тверской области поэтапно были сняты временные ограничения на работу объектов торговли, общественного питания, потребительского рынка, сферы услуг, гостиниц и других объектов туристической сферы, стоматологических клиник. Открыты для посещения образовательные организации, детские загородные лагеря. Все эти объекты продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
000000
Обсудить 0
Тверская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь РуденяТверская областьОбщество
Рекомендуем
Фельдшер частной Станции скорой медицинской помощи Домашний доктор в противоэпидемическом костюме в Тамбове
В Пензенской области умер пожилой пациент с COVID-19
Реактивные системы залпового огня Град (РСЗО)
В Ереване сообщили, что азербайджанские ВС применили РСЗО "Град"
Такси у здания аэропорта в Симферополе
В Крыму с 15 июля отменят обсервацию для иностранцев
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии
Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак
В СФ предложили принять законопроект Турчака о такси
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
В Подмосковье загорелся обувной склад
Занятие йогой
В Самарской области 15 июля откроют фитнес-клубы, частные бани и музеи
Посетитель ярмарки вакансий
В Приморье число безработных выросло вдвое на фоне коронавируса
Карусель
Эксперт рассказал, как выбрать безопасный аттракцион
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак заявил о выполнении обязательств по поставкам нефти в Белоруссию
Военный во время учений в Армении
В Армении сообщили о снижении напряженности на границе с Азербайджаном
Банковские карты
Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
В ДНР заявили об уничтожении огневой точки силовиков
Водительское удостоверение
МВД пока не рассматривает водительские права как идентификатор личности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В трех районах Хабаровска произошло отключение электроэнергии
08:17В якутском психинтернате выявили более 20 новых случаев COVID-19
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Лента новостейМолния