В Верхневолжье со среды разрешают мероприятия на открытом воздухе

ТВЕРЬ, 14 июл - РИА Новости. Со среды, 15 июля, в Со среды, 15 июля, в Тверской области отменяются ограничения, временно установленные в связи с распространением коронавирусной инфекции, соответствующее постановление подписал губернатор области Игорь Руденя

Как сообщает пресс-служба областного правительства, возобновляется организация и проведение полевых поисковых работ в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти.

Допускается проведение на открытом воздухе выставочных и культурных мероприятий, в том числе концертов. Также разрешается проведение спортивных соревнований и матчей. При этом численность участников и зрителей не должна превышать пятисот человек, а трибуны и зрительские места заполняться не более чем на 50%.

Кроме того, по просьбам туристических организаций возобновляется проведение автобусных экскурсий, а также работа и посещение музеев в штатном режиме Разрешается также работа аттракционов на открытом воздухе.При условии обеспечения соблюдения санитарно-эпидемического режима открываются частные медицинские организации.

Пресс-служба информирует, что с 1 августа откроются кинотеатры и театры. Посещение их возможно при условии, что места в них заполняются не более чем на 50%, а посетителей рассаживают с интервалом не менее чем через одно зрительское место.