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В Подмосковье загорелся обувной склад
Пожар охватил складское помещение по всей площади в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T23:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
долгопрудный
московская область (подмосковье)
происшествия
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долгопрудный
московская область (подмосковье)
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), долгопрудный, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье загорелся обувной склад

22:48 14.07.2020 (обновлено: 23:00 14.07.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пожар охватил складское помещение по всей площади в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
"По адресу: городской округ Долгопрудный, микрорайон Хлебниково, улица Новая, дом 1А горит склад по всей площади", - сказал собеседник.
В пресс-службе ГУМЧС по региону уточнили, что горит трехэтажный обувной склад на площади 6,5 тысячи квадратных метров, в здании обрушилась кровля.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДолгопрудныйМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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