В Пензенской области умер пожилой пациент с COVID-19

Всего в области лабораторно подтверждено 5803 случая коронавируса. К 13 июля в области скончались 67 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.

Она отметила, что пензенские врачи во вторник выписали 13 человек после лечения коронавируса, а общее число выздоровевших в регионе выросло до 5208.