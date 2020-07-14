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В Пензенской области умер пожилой пациент с COVID-19
Еще один пожилой пациент с коронавирусом скончался в Пензенской области, общее число умерших возросло до 68 человек, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:41
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пензенская область, общество

В Пензенской области умер пожилой пациент с COVID-19

22:41 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер частной "Станции скорой медицинской помощи "Домашний доктор" в противоэпидемическом костюме в Тамбове
Фельдшер частной Станции скорой медицинской помощи Домашний доктор в противоэпидемическом костюме в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Еще один пожилой пациент с коронавирусом скончался в Пензенской области, общее число умерших возросло до 68 человек, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 5803 случая коронавируса. К 13 июля в области скончались 67 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Умер мужчина 1951 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что пензенские врачи во вторник выписали 13 человек после лечения коронавируса, а общее число выздоровевших в регионе выросло до 5208.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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