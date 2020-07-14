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Туризм
https://ria.ru/20200714/1574359259.html
Галапагосские острова открыли для туристов
Минприроды Эквадора сообщило об открытии национального парка и морского заповедника Галапагосских островов, закрытых из-за пандемии нового коронавируса. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:39
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353
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галапагос, юнеско, эквадор, в мире

Галапагосские острова открыли для туристов

22:39 14.07.2020
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© Фото : Poseidon ExpeditionsГалапагосские острова
Галапагосские острова
© Фото : Poseidon Expeditions
МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Минприроды Эквадора сообщило об открытии национального парка и морского заповедника Галапагосских островов, закрытых из-за пандемии нового коронавируса.
"Министерство окружающей среды и водных ресурсов объявляет о возобновлении посещений Галапагосского национального парка и морского заповедника", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге министерства Twitter.
По его словам, острова открыты с 13 июля.
Все посетители островов будут обязаны носить маски и дезинфицировать руки, а время пребывания рядом с населенными портами ограничат тремя часами.
Галапагосские острова расположены в Тихом океане. Зона этих островов является местом обитания многих уникальных видов, в том числе гигантских черепах, игуан, некоторых видов птиц и других животных. Как считают ученые, наблюдения за галапагосскими черепахами стали отправной точкой для Чарльза Дарвина в создании теории эволюции путем естественного отбора. В 1978 году ЮНЕСКО объявила острова территорией всемирного наследия, а в 1985 году - всемирным биосферным заповедником.
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ТуризмГалапагосЮНЕСКОЭквадорВ мире
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