Галапагосские острова открыли для туристов

МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Минприроды Минприроды Эквадора сообщило об открытии национального парка и морского заповедника Галапагосских островов, закрытых из-за пандемии нового коронавируса.

"Министерство окружающей среды и водных ресурсов объявляет о возобновлении посещений Галапагосского национального парка и морского заповедника", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге министерства Twitter.

По его словам, острова открыты с 13 июля.

Все посетители островов будут обязаны носить маски и дезинфицировать руки, а время пребывания рядом с населенными портами ограничат тремя часами.