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В Перу отменили предварительные выборы из-за COVID-19
Правительство Перу приняло во вторник исполнительный акт, согласно которому предварительные выборы для избрания кандидатов на всеобщие выборы 2021 года будут... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:38
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, перу, в мире

В Перу отменили предварительные выборы из-за COVID-19

22:37 14.07.2020 (обновлено: 22:38 14.07.2020)
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
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© Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство Перу приняло во вторник исполнительный акт, согласно которому предварительные выборы для избрания кандидатов на всеобщие выборы 2021 года будут отменены в связи с эпидемией нового коронавируса.
"Отменить первое дополнительное положение (о проведении первичных выборов) Закона о политических организациях..." - указано в положении, опубликованном в официальной газете Peruano.
Эти предварительные выборы должны были стать первыми в истории страны в результате политической реформы, проведенной исполнительной властью.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПеруВ мире
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