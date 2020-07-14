https://ria.ru/20200714/1574359183.html
В Перу отменили предварительные выборы из-за COVID-19
Правительство Перу приняло во вторник исполнительный акт, согласно которому предварительные выборы для избрания кандидатов на всеобщие выборы 2021 года будут... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:37
2020-07-14T22:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, перу, в мире