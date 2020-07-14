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В АТОР назвали готовые принимать туристов из России страны
Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:33
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РИА Новости
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майя ломидзе, новости - туризм, москва, загреб

В АТОР назвали готовые принимать туристов из России страны

22:29 14.07.2020 (обновлено: 22:33 14.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОстров Велассару (Мальдивы)
Остров Велассару (Мальдивы)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Остров Велассару (Мальдивы). Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. <…> 16 июля станет понятно, откроется ли Абхазия, в течении двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании", — сообщила она.
Ломидзе подчеркнула, что для поездки в большинство указанных стран нужно иметь справку об отсутствии COVID-19.
При этом, по словам исполнительного директора АТОР, готовность государств принять туристов еще не означает, "что мы сможем туда долететь".
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По оценкам АТОР, из-за пандемии коронавируса примерно полтора миллиона российских туристов не смогли воспользоваться купленными турами. Из них две трети полностью или частично оплатили отдых за границей.
Ломидзе пояснила, что и туристы, и индустрия ждут выхода постановления правительства о продлении обязательств и о регламенте выплат тем путешественникам, которые заранее приобрели туры. Документ может появиться на этой неделе, он "практически снимет все вопросы у туристов и гарантирует им либо получение уже оплаченной поездки, либо получение средств".
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В Министерстве туризма Мальдив сообщили, что государство с 15 июля открывает расположенные на необитаемых островах туристические курорты, отели и жилые дома, с 1 августа будет открыта для бронирования инфраструктура обитаемых островов.
Туристам предоставят визу на 30 дней, и им не нужно будет находиться в карантине.
"Тем не менее они обязаны представить результаты медицинских тестов, а путешественники, имеющие симптомы COVID-19, будут подвергнуты ПЦР-тесту за свой счет", — добавили в ведомстве.
При появлении симптомов у одного путешественника, проверят всю группу.
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В свою очередь, консул России в Загребе Олег Дунаевский сообщил РИА Новости, что по обновленным мерам безопасности из-за пандемии въехать в страну смогут обладатели ранее полученных шенгенских или национальных виз. Новых туристических виз страна пока не выдает.
"Со вчерашнего дня обязательным также является наличие негативного ПЦР-теста, который действителен в течение 48 часов. Если теста нет, необходимо будет пройти самоизоляцию в течение 14 дней. Также требуется документальное подтверждение брони апартаментов или гостиницы", — добавил дипломат.
Он подчеркнул, что авиасообщение между Москвой и Загребом пока не возобновилось.
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