Минск ожидает возобновления транспортного сообщения с Россией

"Мы поднимали этот вопрос", — сказал Головченко.

Он добавил, что российская сторона мониторит ситуацию, исходя из эпидемиологической обстановки. Белорусский премьер отметил, что пока в Москве не называют точных сроков и "просят подождать официального решения".