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Распространение нового коронавируса
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Минск ожидает возобновления транспортного сообщения с Россией
Москва и Минск договорились, что транспортное сообщение между странами возобновят в ближайшее время. Об этом сообщил белорусский премьер Роман Головченко после... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:27
распространение нового коронавируса
роман головченко
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
белоруссия
общество
экономика
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353
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роман головченко, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, александр лукашенко, белоруссия, общество, экономика, политика

Минск ожидает возобновления транспортного сообщения с Россией

22:27 14.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Москва и Минск договорились, что транспортное сообщение между странами возобновят в ближайшее время. Об этом сообщил белорусский премьер Роман Головченко после встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
"Мы поднимали этот вопрос", — сказал Головченко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Он добавил, что российская сторона мониторит ситуацию, исходя из эпидемиологической обстановки. Белорусский премьер отметил, что пока в Москве не называют точных сроков и "просят подождать официального решения".
Ранее российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что границы между странами откроют этим летом. В свою очередь, посол Белоруссии Владимир Семашко говорил, что речь может идти о конце июля — начале августа.
Мезенцев подчеркивал, что дипломаты обеих стран не должны оказывать давление на главного санитарного врача Белоруссии и на Роспотребнадзор — даже невольно.
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Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Соседи Белоруссии, включая Россию, ввели ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев. Москва остановила свободное пересечение границ страны с 16 марта.
Белоруссия же не стала вводить ограничения на передвижение граждан. В стране решили бороться с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Вместе с тем для прибывающих в республику из государств, где выявлены случаи COVID-19, действует двухнедельный карантин.
Число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 155 и достигло 65 269. Скончались шесть пациентов, всего умерших 474.
Ранее максимальный суточный прирост в стране достигал плюс 973 инфицированных пациента, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, однако по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоман ГоловченкоКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоБелоруссияОбществоЭкономикаПолитика
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