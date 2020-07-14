В интернате в Саратовской области 122 человека переболели COVID-19

"Всего за время пандемии в Вязовском ПНИ было зарегистрировано 122 случая положительных, из них 38 сотрудников и 84 проживающих. Заболевшие сотрудники сразу же были госпитализированы, по решению санитарного врача они не отпущены домой, остальным пациентам установлено динамическое наблюдение, назначено лечение", - сказал Анисимов во вторник по видеосвязи на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.