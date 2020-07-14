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В интернате в Саратовской области 122 человека переболели COVID-19
Коронавирусную инфекцию в Адоевщинском психоневрологическом интернате в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области перенесли 122 человека,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:16
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, происшествия

В интернате в Саратовской области 122 человека переболели COVID-19

22:16 14.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коронавирусную инфекцию в Адоевщинском психоневрологическом интернате в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области перенесли 122 человека, сообщил главный врач районной больницы Андрей Анисимов.
По данным Роспотребнадзора, среди сотрудников и постояльцев Адоевщинского психоневрологического интерната (ПНИ) с 28 по 31 мая выявили 101 заболевшего COVID-19. В ведомстве считают, что инфекцию могла занести в интернат медработник. В минсоцтруда области уточняли, что к 5 июня были госпитализированы 36 человек, у остальных заболевание протекало бессимптомно.
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"Всего за время пандемии в Вязовском ПНИ было зарегистрировано 122 случая положительных, из них 38 сотрудников и 84 проживающих. Заболевшие сотрудники сразу же были госпитализированы, по решению санитарного врача они не отпущены домой, остальным пациентам установлено динамическое наблюдение, назначено лечение", - сказал Анисимов во вторник по видеосвязи на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 7782 случая заражения коронавирусом, умерли 47 пациентов, выздоровели 4363 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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