Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574358730.html
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:12
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
ева меркачева
общественная наблюдательная комиссия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574174579_0:0:1724:969_1400x0_80_0_0_2abd36a321d86bdd12a6fa688b3a2bac.jpg
https://ria.ru/20200714/1574344988.html
https://ria.ru/20200714/1574344918.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574174579_0:0:1724:969_1400x0_80_0_0_2abd36a321d86bdd12a6fa688b3a2bac.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574174579_0:0:1494:1120_1400x0_80_0_0_59799f6478ecb0e399d1aec162c75ec5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574174579_107:0:1227:1120_1400x0_80_0_0_f9b11e63c2d562b67051e7af6443948d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, ева меркачева, общественная наблюдательная комиссия, происшествия

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

22:12 14.07.2020
6645
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Во вторник Фургала в СИЗО "Лефортово" навестили члены столичной ОНК Ева Меркачева и Борис Клин.
Статуи Фемиды
Вчера, 16:51
Суд продлил арест предполагаемому соучастнику губернатора Фургала
"Он про них ничего не знает, нам не разрешают про такое спрашивать. Телевизор у него не работает, он про них не знает", - сказала Меркачева, отвечая на вопрос, как обвиняемый относится к акциям в свою поддержку.
Следствие считает Фургала причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. СК предъявил ему официальное обвинение.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Вчера, 16:50
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
4923023
Обсудить 4
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЕва МеркачеваОбщественная наблюдательная комиссияПроисшествия
Рекомендуем
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Украинские флаги верующих на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
В УПЦ заявили об ущемлении прав верующих во Львовской области
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
В интернате в Саратовской области 122 человека переболели COVID-19
Похищенная работа британского художника Бэнкси, посвященная жертвам террористической атаки в клубе Bataclan в Париже, которую нашли итальянские полицейские
Италия вернула Франции украденную работу Бэнкси
В Москве произошла массовая драка рабочих
В Москве произошла массовая драка рабочих
Автомобиль полиции
Полиция расследует конфликт со съемочной группой в Харькове
Блогерша Николь Тея
Звезда Instagram умерла на восьмом месяце беременности
ЧУЗ Клиническая больница РЖД-Медицина города Саратов
Саратовская область отложила переход ко второму этапу снятия ограничений
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Байден пообещал перевести все государственные машины на электричество
Девушка катается на сапсерфе на пляже Цирк в Сочи
Эксперты нашли самые дешевые туры на Черное море в третьей декаде июля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Саратовской области во время очистки выгребной ямы погибли три человека
Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в РФ)
Боевики "ан-Нусры"* обстреляли населенный пункт в Латакии
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В трех районах Хабаровска произошло отключение электроэнергии
08:17В якутском психинтернате выявили более 20 новых случаев COVID-19
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Лента новостейМолния