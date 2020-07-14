Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал , обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева

Во вторник Фургала в СИЗО "Лефортово" навестили члены столичной ОНК Ева Меркачева и Борис Клин.

"Он про них ничего не знает, нам не разрешают про такое спрашивать. Телевизор у него не работает, он про них не знает", - сказала Меркачева, отвечая на вопрос, как обвиняемый относится к акциям в свою поддержку.

Следствие считает Фургала причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. СК предъявил ему официальное обвинение.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.