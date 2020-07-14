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Религия и мировоззрение
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В УПЦ заявили об ущемлении прав верующих во Львовской области
Синодальный юридический отдел Украинской православной церкви (УПЦ) опубликовал заявление о нарушении права на свободу вероисповедания верующих УПЦ в городе... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:09
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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религия, новости - религия и мировоззрение, львовская область, украина, в мире

В УПЦ заявили об ущемлении прав верующих во Львовской области

22:09 14.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские флаги верующих на "объединительном соборе" на Софийской площади в Киеве
Украинские флаги верующих на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Синодальный юридический отдел Украинской православной церкви (УПЦ) опубликовал заявление о нарушении права на свободу вероисповедания верующих УПЦ в городе Золочев Львовской области, документ размещен во вторник на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
"Власти города Золочев Львовской области во главе с городским головой (Игорем - ред.) Гринькивым открыто нарушают конституционное право на свободу вероисповедания верующих Украинской православной церкви и право собственности на частное жилье", - говорится в заявлении.
Утверждается, что члены местной общины УПЦ собирались для совместной молитвы в доме священника, после чего местная власть "приняла решение о запрете деятельности религиозной общины УПЦ, назвав ее московской". Также авторы обращают внимание на то, что местная администрация выделила под строительство храмов три земельных участка Украинской греко-католической церкви и два участка неканонической "Православной церкви Украины", но не выделила земли представителям Украинской православной церкви.
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"Считаем, что действия должностных лиц местных органов власти, религиозных деятелей и активистов нарушают право на свободу вероисповедания верующих УПЦ и право собственности на недвижимость; подпадают под действие Уголовного кодекса Украины, которые имеют признаки уголовного преступления, и квалифицируются по статье 161 УК Украины (разжигание религиозной вражды и ненависти)", - подытожили в УПЦ.
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