В УПЦ заявили об ущемлении прав верующих во Львовской области

Украинские флаги верующих на "объединительном соборе" на Софийской площади в Киеве

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Синодальный юридический отдел Украинской православной церкви (УПЦ) опубликовал заявление о нарушении права на свободу вероисповедания верующих УПЦ в городе Золочев Львовской области, документ размещен во вторник на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

"Власти города Золочев Львовской области во главе с городским головой (Игорем - ред.) Гринькивым открыто нарушают конституционное право на свободу вероисповедания верующих Украинской православной церкви и право собственности на частное жилье", - говорится в заявлении.

Утверждается, что члены местной общины УПЦ собирались для совместной молитвы в доме священника, после чего местная власть "приняла решение о запрете деятельности религиозной общины УПЦ, назвав ее московской". Также авторы обращают внимание на то, что местная администрация выделила под строительство храмов три земельных участка Украинской греко-католической церкви и два участка неканонической "Православной церкви Украины", но не выделила земли представителям Украинской православной церкви.