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Война в Сирии
https://ria.ru/20200714/1574358638.html
Боевики "ан-Нусры"* обстреляли населенный пункт в Латакии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:07
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
латакия (город)
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353
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центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, латакия (город), сирия, в мире

Боевики "ан-Нусры"* обстреляли населенный пункт в Латакии

22:07 14.07.2020
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© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в РФ)
Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в РФ)
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кара-Джагез в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Он добавил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо, Ракка, Хасеке и Дейр-эз-Зор. Также силы армейской авиации провели воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-эль-Али – Квайрес – аэродром Метрас.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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