https://ria.ru/20200714/1574358638.html
Боевики "ан-Нусры"* обстреляли населенный пункт в Латакии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:07
2020-07-14T22:07
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
латакия (город)
сирия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, латакия (город), сирия, в мире