Саратовская область отложила переход ко второму этапу снятия ограничений

САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская область пока не готова ко второму этапу снятия ограничительных мер по коронавирусу, так как цифры по числу ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 не снижаются из-за ослабления контроля за соблюдением санитарных норм, заявил губернатор Валерий Радаев

Ранее вице-губернатор Александр Стрелюхин 25 июня заявил, что регион, который с 29 мая перешел на первый этап снятия ограничений по COVID-19, в течение нескольких дней выйдет на второй этап. Однако 29 июня заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева отмечала, что для перехода на второй этап область не достигла показателя распространенности инфекции Rt, который держится около 1, тогда как нужно не выше 0,8.

"Мы по-прежнему не готовы ко второму этапу снятия ограничений. Всю последнюю неделю фиксируется чуть более 90 случаев (коронавируса в сутки). Саратовская область, как и большинство регионов, застряла на одних и тех же цифрах по причине ослабления контроля за соблюдением санитарных норм", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.

По его словам, в магазинах и общественном транспорте жители перестали использовать маски.

"Что мы сейчас видим? В общественном транспорте пассажир в маске - скорее, исключение, чем правило, тогда как именно в поездках высок риск заразиться, а о разобщении пассажиров вообще говорить бессмысленно... Большинство посетителей магазинов и торговых центров также без масок", - отметил глава региона.

"Психологическая усталость людей понятна, однако нужно встряхнуть лампочку всем, кто испытывает судьбу, не веря в опасность вируса, ради них же самих", - добавил он.

Ранее власти до 22 июля запретили в области все массовые мероприятия и работу бассейнов, кафе и ресторанам разрешили работать на открытых площадках без обслуживания посетителей в помещениях, также в регионе открылись музеи и турбазы. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. На карантин закрыты села Верхазовка Дергачевского района и Новополеводино Балаковского район

Всего в регионе лабораторно подтверждено 7782 случая заражения коронавирусом, умерли 47 пациентов, выздоровели 4363 пациента.