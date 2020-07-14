Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574358497.html
Саратовская область отложила переход ко второму этапу снятия ограничений
Саратовская область пока не готова ко второму этапу снятия ограничительных мер по коронавирусу, так как цифры по числу ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
валерий радаев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саратовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155300/51/1553005135_0:308:3008:2000_1400x0_80_0_0_aa28b3c992bf905e823eb2320b1c074e.jpg
https://ria.ru/20200714/1574357742.html
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155300/51/1553005135_0:308:3008:2000_1400x0_80_0_0_aa28b3c992bf905e823eb2320b1c074e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155300/51/1553005135_341:0:3008:2000_1400x0_80_0_0_bb9526e3079b0cebd955bce75e50a3b8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155300/51/1553005135_1008:0:3008:2000_1400x0_80_0_0_3718728f4e15529445ab6d3e9beb9a36.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, валерий радаев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, общество

Саратовская область отложила переход ко второму этапу снятия ограничений

21:58 14.07.2020
325
© Фото : ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Саратов"ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Саратов"
ЧУЗ Клиническая больница РЖД-Медицина города Саратов
© Фото : ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Саратов"
САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская область пока не готова ко второму этапу снятия ограничительных мер по коронавирусу, так как цифры по числу ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 не снижаются из-за ослабления контроля за соблюдением санитарных норм, заявил губернатор Валерий Радаев.
Ранее вице-губернатор Александр Стрелюхин 25 июня заявил, что регион, который с 29 мая перешел на первый этап снятия ограничений по COVID-19, в течение нескольких дней выйдет на второй этап. Однако 29 июня заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева отмечала, что для перехода на второй этап область не достигла показателя распространенности инфекции Rt, который держится около 1, тогда как нужно не выше 0,8.
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Вчера, 21:15Распространение нового коронавируса
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 12,9 миллиона
"Мы по-прежнему не готовы ко второму этапу снятия ограничений. Всю последнюю неделю фиксируется чуть более 90 случаев (коронавируса в сутки). Саратовская область, как и большинство регионов, застряла на одних и тех же цифрах по причине ослабления контроля за соблюдением санитарных норм", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
По его словам, в магазинах и общественном транспорте жители перестали использовать маски.
"Что мы сейчас видим? В общественном транспорте пассажир в маске - скорее, исключение, чем правило, тогда как именно в поездках высок риск заразиться, а о разобщении пассажиров вообще говорить бессмысленно... Большинство посетителей магазинов и торговых центров также без масок", - отметил глава региона.
"Психологическая усталость людей понятна, однако нужно встряхнуть лампочку всем, кто испытывает судьбу, не веря в опасность вируса, ради них же самих", - добавил он.
Ранее власти до 22 июля запретили в области все массовые мероприятия и работу бассейнов, кафе и ресторанам разрешили работать на открытых площадках без обслуживания посетителей в помещениях, также в регионе открылись музеи и турбазы. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. На карантин закрыты села Верхазовка Дергачевского района и Новополеводино Балаковского район.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 7782 случая заражения коронавирусом, умерли 47 пациентов, выздоровели 4363 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
312000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВалерий РадаевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьОбщество
Рекомендуем
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Число заболевших COVID-19 в Пакистане за сутки увеличилось на 1979
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
В интернате в Саратовской области 122 человека переболели COVID-19
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Байден пообещал перевести все государственные машины на электричество
Украинские флаги верующих на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
В УПЦ заявили об ущемлении прав верующих во Львовской области
Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в РФ)
Боевики "ан-Нусры"* обстреляли населенный пункт в Латакии
Автомобиль полиции
Полиция расследует конфликт со съемочной группой в Харькове
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Похищенная работа британского художника Бэнкси, посвященная жертвам террористической атаки в клубе Bataclan в Париже, которую нашли итальянские полицейские
Италия вернула Франции украденную работу Бэнкси
Контейнер для биоматериала
Число больных COVID-19 в Таджикистане увеличилось на 48 человек
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Девушка катается на сапсерфе на пляже Цирк в Сочи
Эксперты нашли самые дешевые туры на Черное море в третьей декаде июля
Выхлопная труба
Человечество откинет Землю на три миллиона лет в прошлое, заявили ученые
Фельдшер частной Станции скорой медицинской помощи Домашний доктор в противоэпидемическом костюме в Тамбове
В Пензенской области умер пожилой пациент с COVID-19
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Саратовской области во время очистки выгребной ямы погибли три человека
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 12,9 миллиона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В трех районах Хабаровска произошло отключение электроэнергии
08:17В якутском психинтернате выявили более 20 новых случаев COVID-19
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Лента новостейМолния