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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574358318.html
Число заболевших COVID-19 в Пакистане за сутки увеличилось на 1979
Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за сутки на 1979 и достигло 253 604, сообщается на сайте министерства здравоохранения... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
пакистан
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, пакистан, в мире

Число заболевших COVID-19 в Пакистане за сутки увеличилось на 1979

21:50 14.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за сутки на 1979 и достигло 253 604, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.
Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в стране увеличилось за сутки на 50 и достигло 5320, всего выздоровели более 170 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗПакистанВ мире
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