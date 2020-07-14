На "Тамбовской индейке" открылась вторая очередь производства

ТАМБОВ, 14 июл – РИА Новости. Вторая очередь российско-испанского предприятия "Тамбовская индейка" мощностью 30 тысяч тонн мяса птицы в год открыта во вторник в селе Никольское Вторая очередь российско-испанского предприятия "Тамбовская индейка" мощностью 30 тысяч тонн мяса птицы в год открыта во вторник в селе Никольское Первомайского района Тамбовской области , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

В мероприятии приняли участие представители инвесторов вместе с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным и заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

"Открытие второй очереди производства позволит выпускать 82 тысячи тонн продукции в год. Индейка - нишевый продукт, поэтому проект по ее производству объемом 130 тысяч тонн в год мы осуществляем поэтапно уже в течение 10 лет. Это 15 миллиардов рублей инвестиций", - приводит пресс-служба слова генерального директора Группы "Черкизово" Сергея Михайлова.

Он отметил, что власти области помогли обеспечить инвестиционные площадки инженерной инфраструктурой: дорогами, газопроводом, линиями электропередач. Около двух миллиардов рублей направлено на строительство и ремонт дорожной сети протяженностью почти 40 километров. К площадкам второй очереди специалистами ОА "Газпром газораспределение Тамбов" подведен газопровод высокого давления протяженностью 1,2 километра.

"Тамбовская индейка - успешный пример государственно-частного партнерства международного уровня. Я горд за это предприятие на нашей земле и надеюсь, что расширение проекта будет способствовать дальнейшему социальному развитию села. С учетом новых цехов — это почти 1700 рабочих мест со средней зарплатой 39 тысяч рублей. Уверен, с развитием предприятия мы станем первыми в России по производству индейки", - сказал, в свою очередь, Никитин.

По его словам, предприятие проводит социально ответственную корпоративную политику, является крупным налогоплательщиком, использует современные технологии.

Замглавы Минельхоза РФ отметила, что Тамбовская область отличается успешными проектами в сферах птицеводства и свиноводства. "Регион играет большую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. На 2021 год в Минсельхоз представлено 28 различных проектов для разных территорий области. Это не только производственные, но и социальные проекты", - сказала Лут.