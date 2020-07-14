Байден пообещал перевести все государственные машины на электричество

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил перевести весь государственный автопарк на электричество.

"Соединенные Штаты имеют и содержат невероятный парк автомобилей. И мы переведем эти правительственные автопарки на электричество, сделанные прямо здесь, в Соединенных Штатах Америки. Правительство создаст спрос и предоставит гранты на переоснащение заводов", - сказал он во вторник в штате Делавер.

По словам Байдена, это облегчит переход на электрокары и для обычных потребителей.

"Не только путем строительства 500 тысяч зарядных станций, но и предоставлением льгот и стимулов для обмена более возрастных топливоэкономичных автомобилей на новые экологичные машины, сделанные в Америке, что позволит сохранить сотни миллиардов баррелей нефти ежегодно", - добавил Байден.