https://ria.ru/20200714/1574358054.html
Байден пообещал перевести все государственные машины на электричество
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил перевести весь государственный автопарк на электричество. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:29
2020-07-14T21:29
джо байден
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости.
Кандидат в президенты США
от Демократической партии Джо Байден
предложил перевести весь государственный автопарк на электричество.
"Соединенные Штаты имеют и содержат невероятный парк автомобилей. И мы переведем эти правительственные автопарки на электричество, сделанные прямо здесь, в Соединенных Штатах Америки. Правительство создаст спрос и предоставит гранты на переоснащение заводов", - сказал он во вторник в штате Делавер.
Его выступление транслировал телеканал Fox News
.
По словам Байдена, это облегчит переход на электрокары и для обычных потребителей.
"Не только путем строительства 500 тысяч зарядных станций, но и предоставлением льгот и стимулов для обмена более возрастных топливоэкономичных автомобилей на новые экологичные машины, сделанные в Америке, что позволит сохранить сотни миллиардов баррелей нефти ежегодно", - добавил Байден.
По его словам, это позволит также создать миллион рабочих мест в автомобильной индустрии.