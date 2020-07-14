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Байден пообещал перевести все государственные машины на электричество
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил перевести весь государственный автопарк на электричество. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джо байден, сша, в мире

Байден пообещал перевести все государственные машины на электричество

21:29 14.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил перевести весь государственный автопарк на электричество.
"Соединенные Штаты имеют и содержат невероятный парк автомобилей. И мы переведем эти правительственные автопарки на электричество, сделанные прямо здесь, в Соединенных Штатах Америки. Правительство создаст спрос и предоставит гранты на переоснащение заводов", - сказал он во вторник в штате Делавер.
Его выступление транслировал телеканал Fox News.
По словам Байдена, это облегчит переход на электрокары и для обычных потребителей.
"Не только путем строительства 500 тысяч зарядных станций, но и предоставлением льгот и стимулов для обмена более возрастных топливоэкономичных автомобилей на новые экологичные машины, сделанные в Америке, что позволит сохранить сотни миллиардов баррелей нефти ежегодно", - добавил Байден.
По его словам, это позволит также создать миллион рабочих мест в автомобильной индустрии.
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