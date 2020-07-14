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В Донецке при обстреле пострадали женщина и ребенок, сообщили в ДНР
Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела окраин Донецка со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:21
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В Донецке при обстреле пострадали женщина и ребенок, сообщили в ДНР

21:21 14.07.2020
1497
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела окраин Донецка со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ведомстве пояснили, что сегодня в 19.15 украинские силовики открыли огонь из зенитной установки и гранатометов по населенном пункту Александровка на окраине Донецка.
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили двое мирных жителей: женщина и ребенок. Кроме того, зафиксированы повреждения двух жилых домов", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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