В Донецке при обстреле пострадали женщина и ребенок, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела окраин Донецка со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ведомстве пояснили, что сегодня в 19.15 украинские силовики открыли огонь из зенитной установки и гранатометов по населенном пункту Александровка на окраине Донецка.
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили двое мирных жителей: женщина и ребенок. Кроме того, зафиксированы повреждения двух жилых домов", - сказал представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.