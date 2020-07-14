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В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо американским коллегам, в котором призвал отказаться от расширения... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:08
клаус эрнст
северный поток — 2
евросоюз
германия
сша
украина
в мире
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https://ria.ru/20200628/1573564644.html
бедные европейцы страдают наверное живя под американцами получая нищенские зарплаты и пенсии вот в РФ другое дело
324
Дерзко....)))
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германия
сша
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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клаус эрнст, северный поток — 2, евросоюз, германия, сша, украина, в мире

В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"

21:19 14.07.2020 (обновлено: 22:08 14.07.2020)
41201
© REUTERS / Axel SchmidtРоссийское трубоукладочное судно "Академик Черский" в порту Мукран, Германия
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
© REUTERS / Axel Schmidt
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо американским коллегам, в котором призвал отказаться от расширения санкций против "Северного потока — 2".
Выдержки из документа приводит газета Süddeutsche Zeitung.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
10 июля, 08:00
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
"Вы, несомненно, будете противостоять попыткам вмешаться во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа, в свою очередь, надеется, что вы будете уважать решения, принятые в Евросоюзе демократическим путем", — отмечает парламентарий.
Эрнст подчеркнул, что санкционная политика США ставит под удар партнерство с ЕС и наносит ущерб американскому имиджу. Политик назвал необоснованными заявления о том, что "Северный поток — 2" усиливает зависимость Германии от России.
Он также напомнил, что для диверсификации поставок энергоносителей немецкое правительство содействовало строительству терминалов для СПГ, а также поддерживало идею заключения нового пятилетнего транзитного контракта через Украину.

Санкции против "Северного потока — 2"

В начале июня в сенат США внесли законопроект, который предусматривает расширение ограничительных мер, затрагивающих строительство "Северного потока — 2". Как заявили авторы документа, он распространяется на все участвующие в прокладке газопровода суда, а также на тех, кто содействует предоставлению этих судов и их работе.
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
28 июня, 08:00
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Это не первая попытка Вашингтона помешать реализации проекта. Законопроект, предусматривающий санкции против "Северного потока — 2" ранее вносили на рассмотрение палаты представителей конгрессмены от демократов и республиканцев. Более того, в конце декабря прошлого года США приняли оборонный бюджет, которые предусматривал ограничительные меры против компаний, участвующих в прокладке. Из-за этого из проекта вышла швейцарская Allseas.
В России заявили, что в состоянии самостоятельно завершить строительство газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
4557773313
Обсудить 16
Клаус ЭрнстСеверный поток — 2ЕвросоюзГерманияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
бедные европейцы страдают наверное живя под американцами получая нищенские зарплаты и пенсии вот в РФ другое дело
14 июля, 21:40
михаил петров
16327101132
Дерзко....)))
14 июля, 21:40
Егор Панкратов
29421015
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