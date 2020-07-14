https://ria.ru/20200714/1574357827.html
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо американским коллегам, в котором призвал отказаться от расширения... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:19
2020-07-14T22:08
клаус эрнст
северный поток — 2
евросоюз
германия
сша
украина
в мире
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https://ria.ru/20200710/1574131183.html
https://ria.ru/20200628/1573564644.html
михаил петров
бедные европейцы страдают наверное живя под американцами получая нищенские зарплаты и пенсии вот в РФ другое дело
324
Егор Панкратов
Дерзко....)))
78
16
германия
сша
украина
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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клаус эрнст, северный поток — 2, евросоюз, германия, сша, украина, в мире
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст
направил письмо американским коллегам, в котором призвал отказаться от расширения санкций против "Северного потока — 2".
Выдержки из документа приводит газета Süddeutsche Zeitung.
"Вы, несомненно, будете противостоять попыткам вмешаться во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа
, в свою очередь, надеется, что вы будете уважать решения, принятые в Евросоюзе
демократическим путем", — отмечает парламентарий.
Эрнст подчеркнул, что санкционная политика США
ставит под удар партнерство с ЕС и наносит ущерб американскому имиджу. Политик назвал необоснованными заявления о том, что "Северный поток — 2
" усиливает зависимость Германии
от России.
Он также напомнил, что для диверсификации поставок энергоносителей немецкое правительство содействовало строительству терминалов для СПГ, а также поддерживало идею заключения нового пятилетнего транзитного контракта через Украину
.
Санкции против "Северного потока — 2"
В начале июня в сенат США внесли законопроект, который предусматривает расширение ограничительных мер, затрагивающих строительство "Северного потока — 2". Как заявили авторы документа, он распространяется на все участвующие в прокладке газопровода суда, а также на тех, кто содействует предоставлению этих судов и их работе.
Это не первая попытка Вашингтона помешать реализации проекта. Законопроект, предусматривающий санкции против "Северного потока — 2" ранее вносили на рассмотрение палаты представителей конгрессмены от демократов и республиканцев. Более того, в конце декабря прошлого года США приняли оборонный бюджет, которые предусматривал ограничительные меры против компаний, участвующих в прокладке. Из-за этого из проекта вышла швейцарская Allseas.
В России заявили, что в состоянии самостоятельно завершить строительство газопровода.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"