В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо американским коллегам, в котором призвал отказаться от расширения санкций против "Северного потока — 2".

"Вы, несомненно, будете противостоять попыткам вмешаться во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа , в свою очередь, надеется, что вы будете уважать решения, принятые в Евросоюзе демократическим путем", — отмечает парламентарий.

Он также напомнил, что для диверсификации поставок энергоносителей немецкое правительство содействовало строительству терминалов для СПГ, а также поддерживало идею заключения нового пятилетнего транзитного контракта через Украину

Санкции против "Северного потока — 2"

В начале июня в сенат США внесли законопроект, который предусматривает расширение ограничительных мер, затрагивающих строительство "Северного потока — 2". Как заявили авторы документа, он распространяется на все участвующие в прокладке газопровода суда, а также на тех, кто содействует предоставлению этих судов и их работе.

Это не первая попытка Вашингтона помешать реализации проекта. Законопроект, предусматривающий санкции против "Северного потока — 2" ранее вносили на рассмотрение палаты представителей конгрессмены от демократов и республиканцев. Более того, в конце декабря прошлого года США приняли оборонный бюджет, которые предусматривал ограничительные меры против компаний, участвующих в прокладке. Из-за этого из проекта вышла швейцарская Allseas.