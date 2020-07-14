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Распространение нового коронавируса
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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 12,9 миллиона
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 196 тысяч и превысило 12,9 миллиона, всего скончались более 570 тысяч... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:21
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 12,9 миллиона

21:15 14.07.2020 (обновлено: 21:21 14.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 196 тысяч и превысило 12,9 миллиона, всего скончались более 570 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 196 775 случаев заражения коронавирусом, умерли 3634 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 12 964 809, число летальных исходов - 570 288.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 780 428 и Европе - 2 946 104.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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