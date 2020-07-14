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В Крыму с 15 июля отменят обсервацию для иностранцев
Глава Крыма Сергей Аксенов отменил с 15 июля обязательную 14-дневную обсервацию граждан, которые приезжают в Крым из-за рубежа. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574220244_0:219:3134:1981_1400x0_80_0_0_6504034fce5014ab4bda2781ce40f022.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму с 15 июля отменят обсервацию для иностранцев

21:09 14.07.2020 (обновлено: 21:13 14.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТакси у здания аэропорта в Симферополе
Такси у здания аэропорта в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов отменил с 15 июля обязательную 14-дневную обсервацию граждан, которые приезжают в Крым из-за рубежа.
"Пункт 2 Указа признать утратившим силу", - написано в указе Аксенова с указанием срока вступления в силу указа с 15 июля. В пункте 2 содержалось требование помещения в обсерватор прибывающих в Крым иностранцев на 14 дней.
Все прибывающие в Крым граждане должны были обязаны помещаться в обсерваторы на 14 дней из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. С 15 июня режим обсервации в Крыму был отменен для всех граждан России.
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