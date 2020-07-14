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В Крыму с 15 июля отменят обсервацию для иностранцев
Глава Крыма Сергей Аксенов отменил с 15 июля обязательную 14-дневную обсервацию граждан, которые приезжают в Крым из-за рубежа. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:09
2020-07-14T21:13
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республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574220244_0:219:3134:1981_1400x0_80_0_0_6504034fce5014ab4bda2781ce40f022.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество