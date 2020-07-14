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Религия и мировоззрение
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В УПЦ собирают средства для пострадавших от лесных пожаров на Луганщине
В Луганской епархии Украинской православной церкви объявили сбор средств для помощи пострадавшим от лесных пожаров, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:59
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новоайдарский район, новости - религия и мировоззрение, луганская область, в мире

В УПЦ собирают средства для пострадавших от лесных пожаров на Луганщине

20:59 14.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Бурятии
Лесной пожар в Бурятии
© РИА Новости / Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Луганской епархии Украинской православной церкви объявили сбор средств для помощи пострадавшим от лесных пожаров, сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
В публикации отмечается, что 6 июля в Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар, который распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. В результате пожара погибли семь человек, эвакуированы 27 жителей, из которых 22 – дети. Огнем уничтожены 23 дома, сгорел храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Смоляниново.
"По благословению митрополита Луганского и Алчевского Митрофана в епархии организован сбор пожертвований для оказания посильной помощи пострадавшим от стихии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первую партию помощи - продукты, одежду, средства гигиены - уже передали нуждающимся.
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Вчера, 11:26Религия и мировоззрение
В РПЦ стали чаще обращаться за продуктовой помощью
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