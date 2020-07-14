В Югре ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в лесах Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в лесах Ханты-Мансийского автономного округа , где действует 26 природных пожаров на площади около 9,5 тысячи гектаров, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Соответствующее распоряжение, как подчеркивается в сообщении властей региона, подписала губернатор Югры Наталья Комарова

"В соответствии с документом, режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сегодня, 14 июля. Установлен региональный уровень реагирования", - сообщили в департаменте.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что правительство округа приняло решение о выделении из резервного фонда около 52 миллионов рублей департаменту недропользования и природных ресурсов Югры на оплату аренды вертолетов для переброски сил и средств, а также тушения лесных пожаров.

Согласно актуальной информации региональных властей, в настоящее время в Югре действует 26 лесных пожаров на площади 9,47 тысячи гектаров. Всего с начала пожароопасного периода в автономном округе зарегистрировано 196 лесных пожаров на общей площади 14,6 тысячи гектаров. Для сравнения, год назад на середину июля в ХМАО площадь природных пожаров в округе была почти в девять раз меньше.