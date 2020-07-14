https://ria.ru/20200714/1574357261.html
В Югре ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в лесах Ханты-Мансийского автономного округа, где действует 26 природных пожаров на площади около 9,5 РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:54
2020-07-14T20:54
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
происшествия
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ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июл - РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в лесах Ханты-Мансийского автономного округа
, где действует 26 природных пожаров на площади около 9,5 тысячи гектаров, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Соответствующее распоряжение, как подчеркивается в сообщении властей региона, подписала губернатор Югры Наталья Комарова
.
"В соответствии с документом, режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сегодня, 14 июля. Установлен региональный уровень реагирования", - сообщили в департаменте.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что правительство округа приняло решение о выделении из резервного фонда около 52 миллионов рублей департаменту недропользования и природных ресурсов Югры на оплату аренды вертолетов для переброски сил и средств, а также тушения лесных пожаров.
Согласно актуальной информации региональных властей, в настоящее время в Югре действует 26 лесных пожаров на площади 9,47 тысячи гектаров. Всего с начала пожароопасного периода в автономном округе зарегистрировано 196 лесных пожаров на общей площади 14,6 тысячи гектаров. Для сравнения, год назад на середину июля в ХМАО площадь природных пожаров в округе была почти в девять раз меньше.
По словам главы региона, в ликвидации действующих лесных пожаров задействовано около 600 человек и 20 единиц техники. Она отметила, что в 90% случаев причиной возгораний стали погодные явления, в остальных - неосторожное обращение людей с огнем.