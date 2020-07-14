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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574357089.html
В Турции впервые за месяц меньше тысячи человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за минувшие сутки на 992, умерли 20 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
турция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, турция, в мире

В Турции впервые за месяц меньше тысячи человек заболели COVID-19

20:48 14.07.2020 (обновлено: 20:50 14.07.2020)
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Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за минувшие сутки на 992, умерли 20 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
Число новых случаев коронавируса в Турции составило менее 1 тысячи впервые с 11 июня.
"Сегодня выявлены 992 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 214 993. Умерли 20 больных, всего умерших – 5402. Вылечились сегодня 1049 пациентов, всего - 196 720", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТурцияВ мире
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