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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574356700.html
В России более 7,7 тысячи военных вылечились от COVID-19
Свыше 7,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 92 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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вооруженные силы рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

В России более 7,7 тысячи военных вылечились от COVID-19

20:36 14.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Свыше 7,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 92 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 92 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7706 человек", - говорится в сообщении.
На 14 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1206 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 267 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны России, составляет 722 человека.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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