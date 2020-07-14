В Саратовской области продлили ограничительные меры по COVID-19

САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Правительство Правительство Саратовской области во вторник продлило до 22 июля ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, говорится в постановлении за подписью вице-губернатора - председателя правительства региона Александра Стрелюхина.

Ранее власти до 15 июля запретили в области все массовые мероприятия и работу бассейнов, кафе и ресторанам разрешили работать на открытых площадках без обслуживания посетителей в помещениях. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. На карантин закрыты села Верхазовка Дергачевского района и Новополеводино Балаковского района

"Запретить с 27 марта 2020 года по 22 июля 2020 года включительно доступ посетителей в плавательные бассейны;… проведение на территории Саратовской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - говорится в документе.

Также сохраняется запрет на проведение в местах массового отдыха людей досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, запрещен доступ посетителей в театры, кинотеатры, аквапарки, зоологические сады.

Кроме того, постановлением продлен срок приостановления бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках.

Всего в области лабораторно подтверждено 7782 случая заражения коронавирусом, умерли 47 пациентов, выздоровели 4363 человека.