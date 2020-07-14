https://ria.ru/20200714/1574356311.html
В Саратовской области продлили ограничительные меры по COVID-19
Правительство Саратовской области во вторник продлило до 22 июля ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, говорится в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:23
2020-07-14T20:23
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости.
Правительство Саратовской области
во вторник продлило до 22 июля ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, говорится в постановлении за подписью вице-губернатора - председателя правительства региона Александра Стрелюхина.
Ранее власти до 15 июля запретили в области все массовые мероприятия и работу бассейнов, кафе и ресторанам разрешили работать на открытых площадках без обслуживания посетителей в помещениях. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. На карантин закрыты села Верхазовка Дергачевского района
и Новополеводино Балаковского района
.
"Запретить с 27 марта 2020 года по 22 июля 2020 года включительно доступ посетителей в плавательные бассейны;… проведение на территории Саратовской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - говорится в документе.
Также сохраняется запрет на проведение в местах массового отдыха людей досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, запрещен доступ посетителей в театры, кинотеатры, аквапарки, зоологические сады.
Кроме того, постановлением продлен срок приостановления бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках.
Всего в области лабораторно подтверждено 7782 случая заражения коронавирусом, умерли 47 пациентов, выздоровели 4363 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.