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Человечество откинет Землю на три миллиона лет в прошлое, заявили ученые
Климат Земли может "вернуться в прошлое" на несколько миллионов лет, считают ученые из университета Саутгемптона. Их выводы опубликованы в журнале Scientific... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:23
карибское море
земля - риа наука
саутгемптон
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Там еще метеорит огромный обещали, который упадет вчера.
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карибское море
саутгемптон
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
карибское море, земля - риа наука, саутгемптон

Человечество откинет Землю на три миллиона лет в прошлое, заявили ученые

20:23 14.07.2020 (обновлено: 21:23 14.07.2020)
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CC BY 2.5 / Steevven1 / Выхлопная труба
Выхлопная труба
CC BY 2.5 / Steevven1 /
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Климат Земли может "вернуться в прошлое" на несколько миллионов лет, считают ученые из университета Саутгемптона. Их выводы опубликованы в журнале Scientific Reports.
Как отмечают авторы работы, к 2025 году уровень углекислого газа в атмосфере может стать рекордным за последние 3,3 миллиона лет. Ученым удалось установить это благодаря анализу химического состава окаменелостей со дна Карибского моря.
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Они реконструировали концентрацию CO2 в воздухе три миллиона лет назад — на закате эпохи плиоцена. Тогда температура на Земле была на три градуса теплее, а уровень моря — выше.
Для оценки концентрации углекислого газа в древние времена ученые определили соотношение изотопов бора в окаменелых раковинах фораминифер. Этот показатель зависит от кислотности морской воды, а ее, в свою очередь, определяет содержание CO2 в атмосфере.
В ходе исследования выяснилось, что в наиболее теплый период плиоцена концентрация углекислого газа в атмосфере колебалась в рамках 380-420 частей на миллион. Сейчас этот показатель составляет 415 частей на миллион. Это подтверждает, что антропогенное влияние привело Землю к тому этапу, при котором происходят значительные климатические сдвиги.
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Карибское мореЗемля - РИА НаукаСаутгемптон
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А наши все высмеивают Грету Тунберг, все не верят, что если продолжим идти по пути сжигания ископаемых топлив, дождёмся пастеризации планеты при плюс 65. Но товарищи в Кремле цинично думают, что проблема свариться от парникового эффекта - не проблема Москвы и Питера, а проблема Калифорнии и Флориды с Техасом. Не заблуждайтесь: да, американцы сварятся раньше, но и до нас очередь дойдёт. Пока не поздно, внедряйте «зеленую» энергетику!
14 июля, 22:50
Руслан Тлеуж
151011066
Там еще метеорит огромный обещали, который упадет вчера.
14 июля, 20:31
КПКиря Папка
233610010
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