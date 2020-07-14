Человечество откинет Землю на три миллиона лет в прошлое, заявили ученые

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Климат Земли может "вернуться в прошлое" на несколько миллионов лет, считают ученые из университета Климат Земли может "вернуться в прошлое" на несколько миллионов лет, считают ученые из университета Саутгемптона . Их выводы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Как отмечают авторы работы, к 2025 году уровень углекислого газа в атмосфере может стать рекордным за последние 3,3 миллиона лет. Ученым удалось установить это благодаря анализу химического состава окаменелостей со дна Карибского моря

Они реконструировали концентрацию CO2 в воздухе три миллиона лет назад — на закате эпохи плиоцена. Тогда температура на Земле была на три градуса теплее, а уровень моря — выше.

Для оценки концентрации углекислого газа в древние времена ученые определили соотношение изотопов бора в окаменелых раковинах фораминифер. Этот показатель зависит от кислотности морской воды, а ее, в свою очередь, определяет содержание CO2 в атмосфере.