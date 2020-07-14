https://ria.ru/20200714/1574356175.html
В России с 15 июля запустят музыкальный сервис Spotify
Музыкальный сервис Spotify начнет работать в России c 15 июля, приложение уже доступно в AppStore и Google Play. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:19
2020-07-14T23:41
культура
spotify
россия
общество
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https://ria.ru/20200424/1570537429.html
https://ria.ru/20200202/1564157830.html
Рома М
Яндекс музыка лучше тчк
38
Юрий .
Для тех кто любит слушать все платно
36
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
spotify, россия, общество
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Музыкальный сервис Spotify начнет работать в России c 15 июля, приложение уже доступно в AppStore и Google Play.
Стандартная подписка на сервис стоит 169 рублей в месяц, также будет доступен семейный тариф Spotify Premium - доступ для шести человек обойдется в 269 рублей. Кроме того, сервис предлагает тариф для двоих с обновляемым плейлистом, составленным с учетом предпочтений обоих пользователей, его цена — 219 рублей. Для студентов предусмотрены особые условия - подписка за 85 рублей. У сервиса также есть бесплатная версия с рекламой.
Для российских пользователей Spotify доступны эксклюзивные функции: персональные музыкальные рекомендации и поиск новой отечественной и зарубежной музыки, а также уникальные плейлисты. Благодаря интеграции с Instagram, подписчики сервиса смогут делиться треками в Instagram Stories.
В свою очередь, исполнители смогут воспользоваться специальной платформой, доступной в web-версии и приложении. Там они смогут отслеживать статистику по новым релизам в режиме реального времени, изучать свою аудиторию, развивать бизнес и общаться с поклонниками.
Гендиректор Spotify в России Илья Алексеев заявил, что Россия входит в топ-20 музыкальных рынков мира. Он отметил, что в стране богатая музыкальная культура, и сервис сможет удовлетворить предпочтения россиян благодаря обширному каталогу.
Алексеев добавил, что запуск в России стал большим шагом для компании в реализации стратегии глобального развития сервиса.