В России с 15 июля запустят музыкальный сервис Spotify

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Музыкальный сервис Spotify начнет работать в России c 15 июля, приложение уже доступно в AppStore и Google Play.

Стандартная подписка на сервис стоит 169 рублей в месяц, также будет доступен семейный тариф Spotify Premium - доступ для шести человек обойдется в 269 рублей. Кроме того, сервис предлагает тариф для двоих с обновляемым плейлистом, составленным с учетом предпочтений обоих пользователей, его цена — 219 рублей. Для студентов предусмотрены особые условия - подписка за 85 рублей. У сервиса также есть бесплатная версия с рекламой.

Для российских пользователей Spotify доступны эксклюзивные функции: персональные музыкальные рекомендации и поиск новой отечественной и зарубежной музыки, а также уникальные плейлисты. Благодаря интеграции с Instagram, подписчики сервиса смогут делиться треками в Instagram Stories.

В свою очередь, исполнители смогут воспользоваться специальной платформой, доступной в web-версии и приложении. Там они смогут отслеживать статистику по новым релизам в режиме реального времени, изучать свою аудиторию, развивать бизнес и общаться с поклонниками.

Гендиректор Spotify в России Илья Алексеев заявил, что Россия входит в топ-20 музыкальных рынков мира. Он отметил, что в стране богатая музыкальная культура, и сервис сможет удовлетворить предпочтения россиян благодаря обширному каталогу.